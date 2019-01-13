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      Жіночу естафету в Оберхофі затьмарили численні падіння біатлоністок: відео

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      Падіння біатлоністок – відео
      Падіння біатлоністок – відео / twitter.com/USBiathlon

      Жіноча естафета в Оберхофі під час четвертого етапу Кубка світу запам'ятається вболівальникам та спортсменками не тільки принциповою боротьбою, а чисельними падіннями.

      Трасу в Оберхофі вважають однією з найбільш підступних серед усіх, які є в біатлонному календарі.

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      Цього разу свої корективи внесла й небесна канцелярія. У складних погодних умовах біатлоністи боролися не тільки із суперницями, але й складними умовами. Це призвело до багатьох падінь.

       

       

       

       

       

       

       

      Нагадаємо, що естафету зуміла виграти збірна Росії. Другими фінішували біатлоністки з Німеччини, треті – чешки.

       

      Теги: Новини біатлону Спорт
      Джерело: 24 Канал
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