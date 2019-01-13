Жіночу естафету в Оберхофі затьмарили численні падіння біатлоністок: відео

Жіноча естафета в Оберхофі під час четвертого етапу Кубка світу запам'ятається вболівальникам та спортсменками не тільки принциповою боротьбою, а чисельними падіннями.

Трасу в Оберхофі вважають однією з найбільш підступних серед усіх, які є в біатлонному календарі.

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Цього разу свої корективи внесла й небесна канцелярія. У складних погодних умовах біатлоністи боролися не тільки із суперницями, але й складними умовами. Це призвело до багатьох падінь.

There's a lot of deep snow on the tracks, making life difficult -- this time Germany and Russia are tumbling on a downhill. #OBE19



Follow the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/6c9UICcgJk — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 січня 2019 р.

Karoline Knotten is the next to make close contact with the #OBE19 snow.



Follow the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tdlfVxZflH — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 січня 2019 р.

Нагадаємо, що естафету зуміла виграти збірна Росії. Другими фінішували біатлоністки з Німеччини, треті – чешки.