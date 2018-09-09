Жиріновський – знову у центрі уваги: політик атакував чоловіка та кинув у того черевик: відео

Лідер ЛДПР Володимир Жиріновський укотре потрапив у скандал. Цього разу політик влаштував сутичку з простими людьми. Сталося це на Пушкінській площі у Москві, де проходила акція протесту проти пенсійної реформи, ініційована опозиціонером Олексієм Навальним.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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Спершу політик заявив, що голосував проти вищезазначеної реформи, а у всьому є винними комуністи. Протестувальники на таку його репліку почали викрикувати: "Ганьба" та "Клоун".

Дивіться відео, як Жиріновського освистали на мітингу у Москві

А опісля Жиріновський почав погрожувати одному з активістів і накинувся на нього з кулаками.

"Іди сюди, негіднику, йди сюди! Лежи давай, за тобою "швидка" зараз приїде, у психушку на півроку ляжеш! Мовчи, скотиняко!... Я тебе на три роки посаджу!... Зараз, як дам у череп, будеш кров'ю вмитватися!" – лементував посіпака Путіна.

Жиріновський побив протестувальника у Москві: відео

Як пояснив він на кадрах, той хотів, аби "ліберальний демократ" пішов. Також він кинув у мітингувальника свій черевик. Потерпілий хотів відповісти Жиріновському, але його зупинили охоронці депутата.

Жиріновський погрожує активісту у Москві: відео

До слова у натовпі хтось крикнув "Зрадник", але, кому було адресовано ці слова, невідомо.

Нагадаємо, 9 вересня у низці міст Росії, попри заборону, відбулися протести проти пенсійної реформи, а саме проти підвищення пенсійного віку. Ініцатор акції – опозицонер Олексій Навальний. До слова, обрали цей день організатори, бо мали відбутися місцеві вибори різних рівнів.