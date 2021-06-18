На вулиці вийшли човни: житель Дніпра поплавав прямісінько на дорозі – відео

Дніпро вже 3 тижні поспіль заливає дощами та вулиці перетворюються на річки. Однак є люди, які бачать у цьому й позитив. Зокрема, житель Дніпра, який вирішив, що можна поплавати на човні.

Відео з ним оприлюднили в мережі 18 червня. Його зняли в Амур-Нижньогородському районі.

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Район, де це знімали, потерпає від злив найбільше. Там не лише затопило дороги, а й помешкання людей.

У підписі до відео сказали, що це через бездіяльність комунальних служб. Вона там, нібито, триває вже 18 днів.

Житель Дніпра пливе вулицями на човні: відео телеграму "Ху***ый Днепр"