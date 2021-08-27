Житель Дніпра пограбував дружину через 2 місяці після весілля: використав спецзасіб

У Дніпрі 26 серпня затримали чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на власну дружину. За даними поліції, він під час пограбування використав газовий балончик.

Найцікавіше, що пара одружилася лише за 2 місяці до пограбування. Інцидент трапився на Новокодацькій площі.

Інша сім'я Під Києвом чоловік встромив стамеску в живіт коханцю дружини

Побив, обікрав і втік

27-річна потерпіла сама звернулася до поліції після того, як це сталося. Вона розповіла, що чоловік спершу забризкав її обличчя перцевим балончиком, а потім кілька разів сильно вдарив.

Після цього зловмисник вирвав із рук сумку та втік. Він це зробив нібито через те, що ревнував дружину. У викраденій сумці, окрім речей, також були документи. Чоловікові, якого підозрюють у скоєнні цього злочину приблизно 41 рік (народився в 1980 році).



Жінка, яку пограбував власний чоловік / Фото "Rепортер"

Коли правоохоронці прибули, вони почали обшукувати прилеглу територію. Там і виявили підозрюваного, якого одразу затримали та закували в кайданки. Про цю подію повідомили журналістам анонімні джерела в поліції.

Розташування Новокодацької плоощі, де пограбували жінку / Карта google