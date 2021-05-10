У житловому масиві Дніпра Тополь-1 чоловік викинувся з 8 поверху. Однак він не лише наклав на себе руки, оскільки впав на жінку, яка в цей момент стояла під будинком.

Це трапилося посеред білого дня 9 травня. Внаслідок цього інциденту 66-річну потерпілу госпіталізували, оскільки виявили перелом хребта. До теми 20-річний хлопець повернувся з армії та застрелився через борги Детальніше про трагедію Чоловік викинувся з вікна власної квартири.

Він загинув одразу після падіння.

Пенсіонерка, на яку він впав, у цей момент стояла на куті дому біля приміщення аптеки.

Коли приїхала швидка, у неї виявили перелом шийного відділу хребта.

Її відвезли до 16 міської лікарні Дніпра.

На місці працювали правоохоронці та судмедексперти.

Місце, де чоловік викинувся з вікна на пенсіонерку / Фото "Дніпро оперативне" Зверніть увагу У Дніпрі 5 травня з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня дівчина. Згодом стало відомо, ким була загибла, а також версія подій одного з чоловіків, які були тоді у квартирі.