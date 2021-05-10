Житель Дніпра викинувся з вікна на пенсіонерку: жінку госпіталізували з перелом хребта

У житловому масиві Дніпра Тополь-1 чоловік викинувся з 8 поверху. Однак він не лише наклав на себе руки, оскільки впав на жінку, яка в цей момент стояла під будинком.
Джерело:"Дніпро оперативне"
Це трапилося посеред білого дня 9 травня. Внаслідок цього інциденту 66-річну потерпілу госпіталізували, оскільки виявили перелом хребта.
До теми 20-річний хлопець повернувся з армії та застрелився через борги
Детальніше про трагедію
- Чоловік викинувся з вікна власної квартири.
- Він загинув одразу після падіння.
- Пенсіонерка, на яку він впав, у цей момент стояла на куті дому біля приміщення аптеки.
- Коли приїхала швидка, у неї виявили перелом шийного відділу хребта.
- Її відвезли до 16 міської лікарні Дніпра.
- На місці працювали правоохоронці та судмедексперти.
Місце, де чоловік викинувся з вікна на пенсіонерку / Фото "Дніпро оперативне"