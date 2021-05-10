Житель Дніпра викинувся з вікна на пенсіонерку: жінку госпіталізували з перелом хребта

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У житловому масиві Дніпра Тополь-1 чоловік викинувся з 8 поверху. Однак він не лише наклав на себе руки, оскільки впав на жінку, яка в цей момент стояла під будинком.

Джерело:

"Дніпро оперативне"

Це трапилося посеред білого дня 9 травня. Внаслідок цього інциденту 66-річну потерпілу госпіталізували, оскільки виявили перелом хребта.

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Детальніше про трагедію

  • Чоловік викинувся з вікна власної квартири.
  • Він загинув одразу після падіння.
  • Пенсіонерка, на яку він впав, у цей момент стояла на куті дому біля приміщення аптеки.
  • Коли приїхала швидка, у неї виявили перелом шийного відділу хребта.
  • Її відвезли до 16 міської лікарні Дніпра.
  • На місці працювали правоохоронці та судмедексперти. 


Місце, де чоловік викинувся з вікна на пенсіонерку / Фото "Дніпро оперативне"

Зверніть увагу У Дніпрі 5 травня з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня дівчина. Згодом стало відомо, ким була загибла, а також версія подій одного з чоловіків, які були тоді у квартирі.