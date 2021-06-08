Про те, що затриманий перебуває в СІЗО, повідомили 8 червня. Він визнав скоєння своїх злочинів на відео.

Інший випадок Жорстоко побив та забрав сумку: на Львівщині затримали 24-річного грабіжника – фото

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Руки затриманого за підозрою в пограбуванні жінок в Одесі / Фото Нацполіції

Більше про дії чоловіка

  • Затриманому 25 років.
  • Коли він приїхав до Одеси – не повідомляють.
  • Від дій молодика постраждали дві жінки.
  • Їм приблизно 32 та 34 роки (народилися в 1991 та 1993 роках).
  • Чоловік сказав, що нападав на них зі спини.
  • Захоплював та душив до втрати свідомості.
  • Після цього забирав у них цінні речі й втікав.
  • Зокрема, за даними слідчих, він вкрав сумки, телефони та гаманці.
  • Частину цих речей виявили в нього вдома.
  • Решту – продав у ломбарді.

Зловмисник розповідає, як скоював злочини: відео Нацполіції

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років в'язниці.