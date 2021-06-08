Про те, що затриманий перебуває в СІЗО, повідомили 8 червня. Він визнав скоєння своїх злочинів на відео.

Інший випадок Жорстоко побив та забрав сумку: на Львівщині затримали 24-річного грабіжника – фото



Руки затриманого за підозрою в пограбуванні жінок в Одесі / Фото Нацполіції

Більше про дії чоловіка

Затриманому 25 років.

Коли він приїхав до Одеси – не повідомляють.

Від дій молодика постраждали дві жінки.

Їм приблизно 32 та 34 роки (народилися в 1991 та 1993 роках).

Чоловік сказав, що нападав на них зі спини.

Захоплював та душив до втрати свідомості.

Після цього забирав у них цінні речі й втікав.

Зокрема, за даними слідчих, він вкрав сумки, телефони та гаманці.

Частину цих речей виявили в нього вдома.

Решту – продав у ломбарді.

Зловмисник розповідає, як скоював злочини: відео Нацполіції

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Зверніть увагу! На Львівщині за грабежі затримали 58-річного румуна. Він разом зі своїм спільником намагався видурити у людей гроші. Однак інколи нічого не вдавалось і чоловік просто виривав їх із рук. Після цього він втікав на своєму Mercedes.