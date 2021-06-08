Про те, що затриманий перебуває в СІЗО, повідомили 8 червня. Він визнав скоєння своїх злочинів на відео.
Інший випадок Жорстоко побив та забрав сумку: на Львівщині затримали 24-річного грабіжника – фото
Руки затриманого за підозрою в пограбуванні жінок в Одесі / Фото Нацполіції
Більше про дії чоловіка
- Затриманому 25 років.
- Коли він приїхав до Одеси – не повідомляють.
- Від дій молодика постраждали дві жінки.
- Їм приблизно 32 та 34 роки (народилися в 1991 та 1993 роках).
- Чоловік сказав, що нападав на них зі спини.
- Захоплював та душив до втрати свідомості.
- Після цього забирав у них цінні речі й втікав.
- Зокрема, за даними слідчих, він вкрав сумки, телефони та гаманці.
- Частину цих речей виявили в нього вдома.
- Решту – продав у ломбарді.
Зловмисник розповідає, як скоював злочини: відео Нацполіції
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років в'язниці.