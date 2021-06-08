Нападав на жінок і душив: в Одесі затримали розбійника з Донеччини – відео

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у 2 нападах на жінок. Правоохоронці вважають, що він душив своїх жертв, щоб забирати сумочки. Затриманий виявився уродженцем Донецької області.

Про те, що затриманий перебуває в СІЗО, повідомили 8 червня. Він визнав скоєння своїх злочинів на відео.

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Руки затриманого за підозрою в пограбуванні жінок в Одесі / Фото Нацполіції

Більше про дії чоловіка

Затриманому 25 років.

Коли він приїхав до Одеси – не повідомляють.

Від дій молодика постраждали дві жінки.

Їм приблизно 32 та 34 роки (народилися в 1991 та 1993 роках).

Чоловік сказав, що нападав на них зі спини.

Захоплював та душив до втрати свідомості.

Після цього забирав у них цінні речі й втікав.

Зокрема, за даними слідчих, він вкрав сумки, телефони та гаманці.

Частину цих речей виявили в нього вдома.

Решту – продав у ломбарді.

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Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років в'язниці.