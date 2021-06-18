Цей інцидент трапився 18 червня. За місяць до цього зловмисника вже затримували за спробу підпалу магазину.
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Як його затримали
Зловмисника затримували поліцейські та муніципальна варта. Якраз після цього виявилось, що в нього є аж 2 ножі.
За словами очільника "Муніципальної варти" міста Петра Канар'яна, чоловік поводився агресивно та чіплявся до перехожих.
Чоловік гуляє з ножем у Чорноморську: відео "Думської"
Телеграм "7 каналу" повідомив, що чоловік таки погрожував розправою випадковим людям. Це відбувалося біля редакції одного з регіональних ЗМІ.
Чим ще відзначився зловмисник
За місяць до цього його вже затримували. Перший раз це було за спробу підпалу в універмазі "Центральний".
Тоді він взяв запальничку та намагався пройти повз касу, не розрахувавшись за неї. Коли йому зробили зауваження, почав розливати бензин, щоб влаштувати пожежу,
– розповів Канар'ян.
Після попереднього інциденту чоловіка відвезли до психіатричної лікарні. Ймовірно, тепер він знову повернеться на лікування.
Затримання зловмисника з ножем у Чорноморську: відео "Думської"