Житель Одещини погрожував тесаком перехожим: раніше хотів спалити магазин – відео

У Чорноморську під Одесою чоловік розгулював із тесаком і ножем. У мережі повідомили, що він погрожував холодною зброєю перехожим.

Цей інцидент трапився 18 червня. За місяць до цього зловмисника вже затримували за спробу підпалу магазину.

До теми Вчительку, яка погрожувала ножем учневі 7 класу, звільнили зі школи

Як його затримали

Зловмисника затримували поліцейські та муніципальна варта. Якраз після цього виявилось, що в нього є аж 2 ножі.

За словами очільника "Муніципальної варти" міста Петра Канар'яна, чоловік поводився агресивно та чіплявся до перехожих.

Чоловік гуляє з ножем у Чорноморську: відео "Думської"

Телеграм "7 каналу" повідомив, що чоловік таки погрожував розправою випадковим людям. Це відбувалося біля редакції одного з регіональних ЗМІ.

Чим ще відзначився зловмисник

За місяць до цього його вже затримували. Перший раз це було за спробу підпалу в універмазі "Центральний".

Тоді він взяв запальничку та намагався пройти повз касу, не розрахувавшись за неї. Коли йому зробили зауваження, почав розливати бензин, щоб влаштувати пожежу,

– розповів Канар'ян.

Після попереднього інциденту чоловіка відвезли до психіатричної лікарні. Ймовірно, тепер він знову повернеться на лікування.

Затримання зловмисника з ножем у Чорноморську: відео "Думської"