Житель Одещини спалив вантажівку та бус знайомого: як пояснив свої дії

На території Успенівської територіальної громади на Одещині чоловікові підпалили одразу 2 великогабаритні автомобілі. Бус і вантажівка, які були припарковані, згоріли до тла.

Про інцидент повідомили 18 жовтня. Згодом правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного та він сказав, чому це зробив.

Раніше У Києві згорів автомобіль журналіста: другий підпал за 2 роки – відео

Хотів помститися власнику

До поліції через підпали звернувся 35-річний власник цих автівок. Згодом правоохоронці почали встановлювати обставини та знайшли підозрюваного.

Ним виявився знайомий чоловіка, яки постраждав від дій зловмисника. Він зізнався у скоєному та сказав, що таким чином хотів поквитатися за конфлікт, який трапився незадовго до цього.

Що загрожує за такий вчинок

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення майна шляхом підпалу. Наразі тривають експертизи та збирають докази злочинних дій. Якщо вину затриманого доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

Інший підпал нещодавно

Вночі 30 вересня у Києві підпалили 2 легкових автомобілі. Згодом стало відомо, що вони належать жінкам, які працюють на ОСББ "Фаворит". Підпал пояснили професійною діяльністю власниць машин.

Туди негайно викликали рятувальників, які почали гасити пожежу. Проте один автомобіль згорів повністю. Правоохоронці почали розслідування за статтею про підпал.