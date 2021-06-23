Це трапилося на території Нерубайської сільської громади. Зловмисник намагався приховати злочин, однак згодом зізнався в скоєному.

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Намагався все приховати

56-річний чоловік зателефонував на гарячу лінію "102" та сказав, що проснувся та виявив матір мертвою. Слідчі справді виявили на подвір'ї тіло пенсіонерки з пробитою головою.

Однак вони зібрали докази та зрозуміли, що це ймовірно зробив її син. У ході спілкування підозрюваний усе заперечував.

Які докази виявили:

Вибите скло на дверях.

Розкидані кругом речі зі слідами крові.

Також інші речові докази, які не називають.

Коли слідчі почали вказувати на ці докази, чоловік таки зізнався. Він розповів, що конфлікт трапився, коли він був п'яним. Чоловік сказав, що вбив матір дерев'яною палицею, змив з себе сліди крові, перевдягнувся у чисте. А потім він подзвонив у поліцію.

Яке покарання йому загрожує

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину доведуть, чоловікові загрожує до 15 років в'язниці. Однак у справі ще призначили експертизу, яка має встановити чи є підозрюваний психічно-здоровим. Тому він може уникнути ув'язнення та відправитись на лікування.

Зверніть увагу! Під Одесою 11 червня знайшли тіло 48-річного чоловіка з пробитою головою та порізаною шиєю. Поряд із вбитим лежали штикова лопата й сковорідка.