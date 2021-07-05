Про те, що чоловіка визнали винним, повідомили 5 липня. А сам злочин трапився ще на Новий рік.
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Раніше був судимий
- Жінка отримала травми тіла та голови.
- Вона померла від забою головного мозку та крововиливу.
- Це трапилося ще до приїзду швидкої.
- Підозрюваному 37 років.
- Він раніше вже був судимий за інші злочини.
- Коли правоохоронці затримали чоловіка, він не визнавав провину.
- Однак змінив свою позицію, коли йому показали зібрані речові докази.
Що загрожує за такий злочин
Чоловіка засудили за тяжке тілесне ушкодження. Він проведе у в'язниці 8 років.
Правоохоронці працюють із затриманим: відео Нацполіції