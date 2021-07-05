Житель Одещини забив палицею дружину: святкували Новий рік

5 липня 2021 , 12:55
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Джерело:

Поліція Одещини

У Біляївці на Одещині між подружжям почалася суперечка, яка переросла в конфлікт. Чоловік взяв палицю та побив нею 30-річну дружину. Згодом вона померла від отриманих травм. Вони обоє в цей момент були під дією алкоголю.

Про те, що чоловіка визнали винним, повідомили 5 липня. А сам злочин трапився ще на Новий рік. 

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Раніше був судимий

  • Жінка отримала травми тіла та голови.
  • Вона померла від забою головного мозку та крововиливу.
  • Це трапилося ще до приїзду швидкої.
  • Підозрюваному 37 років.
  • Він раніше вже був судимий за інші злочини.
  • Коли правоохоронці затримали чоловіка, він не визнавав провину.
  • Однак змінив свою позицію, коли йому показали зібрані речові докази.

Що загрожує за такий злочин

Чоловіка засудили за тяжке тілесне ушкодження. Він проведе у в'язниці 8 років. 

Правоохоронці працюють із затриманим: відео Нацполіції 

 

Зверніть увагу! У місті Теребовля, що на Тернопільщині, 19 червня сталося моторошне вбивство. Чоловік задушив свою молоду дружину. Потім він наклав на себе руки за допомогою на вибухового пристрою.
Автор: Олександр Марчак