Житель Одещини забив палицею дружину: святкували Новий рік
5 липня 2021 , 12:55Читать новость на русском
Джерело:Поліція Одещини
У Біляївці на Одещині між подружжям почалася суперечка, яка переросла в конфлікт. Чоловік взяв палицю та побив нею 30-річну дружину. Згодом вона померла від отриманих травм. Вони обоє в цей момент були під дією алкоголю.
Про те, що чоловіка визнали винним, повідомили 5 липня. А сам злочин трапився ще на Новий рік.
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Раніше був судимий
- Жінка отримала травми тіла та голови.
- Вона померла від забою головного мозку та крововиливу.
- Це трапилося ще до приїзду швидкої.
- Підозрюваному 37 років.
- Він раніше вже був судимий за інші злочини.
- Коли правоохоронці затримали чоловіка, він не визнавав провину.
- Однак змінив свою позицію, коли йому показали зібрані речові докази.
Що загрожує за такий злочин
Чоловіка засудили за тяжке тілесне ушкодження. Він проведе у в'язниці 8 років.
Правоохоронці працюють із затриманим: відео Нацполіції
Зверніть увагу! У місті Теребовля, що на Тернопільщині, 19 червня сталося моторошне вбивство. Чоловік задушив свою молоду дружину. Потім він наклав на себе руки за допомогою на вибухового пристрою.