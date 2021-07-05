Житель Одещини забив палицею дружину: святкували Новий рік

У Біляївці на Одещині між подружжям почалася суперечка, яка переросла в конфлікт. Чоловік взяв палицю та побив нею 30-річну дружину. Згодом вона померла від отриманих травм. Вони обоє в цей момент були під дією алкоголю.

Про те, що чоловіка визнали винним, повідомили 5 липня. А сам злочин трапився ще на Новий рік.

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Раніше був судимий

Жінка отримала травми тіла та голови.

Вона померла від забою головного мозку та крововиливу.

Це трапилося ще до приїзду швидкої.

Підозрюваному 37 років.

Він раніше вже був судимий за інші злочини.

Коли правоохоронці затримали чоловіка, він не визнавав провину.

Однак змінив свою позицію, коли йому показали зібрані речові докази.

Що загрожує за такий злочин

Чоловіка засудили за тяжке тілесне ушкодження. Він проведе у в'язниці 8 років.

Правоохоронці працюють із затриманим: відео Нацполіції