Про це повідомили 26 липня. Інцидент трапився днем раніше в селі Малодолинське.

Інший випадок У Києві рятувальники допомогли зняти гайку з пальця дитини

Як його звільнили

Рука застрягла, коли чоловік ремонтував легковий автомобіль.

Її затисло двигуном у моторному відсіку

По прибуттю рятувальники використали гідравлічний інструмент та домкрат.

Коли руку витягли, потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.

Які травми він отримав – не повідомляють.



Рука жителя Одещини, яка застрягла в моторі / Фото ДСНС Одещини

Зверніть увагу! На Одещині ввечері 18 квітня в 14-річної дівчини на пальці застрягла каблучка. Оскільки вона довго не могла її зняти, туди поїхали надзвичайники. Вони швидко розрізали металеве кільце.