Про це повідомили 26 липня. Інцидент трапився днем раніше в селі Малодолинське.
Інший випадок У Києві рятувальники допомогли зняти гайку з пальця дитини
Як його звільнили
- Рука застрягла, коли чоловік ремонтував легковий автомобіль.
- Її затисло двигуном у моторному відсіку
- По прибуттю рятувальники використали гідравлічний інструмент та домкрат.
- Коли руку витягли, потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.
- Які травми він отримав – не повідомляють.
Рука жителя Одещини, яка застрягла в моторі / Фото ДСНС Одещини