Про це повідомили 26 липня. Інцидент трапився днем раніше в селі Малодолинське.

Інший випадок У Києві рятувальники допомогли зняти гайку з пальця дитини

Як його звільнили

  • Рука застрягла, коли чоловік ремонтував легковий автомобіль.
  • Її затисло двигуном у моторному відсіку
  • По прибуттю рятувальники використали гідравлічний інструмент та домкрат.
  • Коли руку витягли, потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.
  • Які травми він отримав – не повідомляють.

Рука зхастрягла в моторі порятунок ДСНС
Рука жителя Одещини, яка застрягла в моторі / Фото ДСНС Одещини