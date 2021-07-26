На Одещині чоловік застряг у моторі: як його рятували – фото
26 липня 2021 , 10:49Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Одещини
Житель Одещини запхав руку в мотор автомобіля та вона там застряла. Через це довелося викликати рятувальників.
Про це повідомили 26 липня. Інцидент трапився днем раніше в селі Малодолинське.
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Як його звільнили
- Рука застрягла, коли чоловік ремонтував легковий автомобіль.
- Її затисло двигуном у моторному відсіку
- По прибуттю рятувальники використали гідравлічний інструмент і домкрат.
- Коли руку витягли, потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.
- Які травми він отримав – не повідомляють.
Рука жителя Одещини, яка застрягла в моторі / Фото ДСНС Одещини