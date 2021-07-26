На Одещині чоловік застряг у моторі: як його рятували – фото

26 липня 2021 , 10:49
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС Одещини

Житель Одещини запхав руку в мотор автомобіля та вона там застряла. Через це довелося викликати рятувальників.

Про це повідомили 26 липня. Інцидент трапився днем раніше в селі Малодолинське.

Інший випадок У Києві рятувальники допомогли зняти гайку з пальця дитини

Як його звільнили 

  • Рука застрягла, коли чоловік ремонтував легковий автомобіль.
  • Її затисло двигуном у моторному відсіку
  • По прибуттю рятувальники використали гідравлічний інструмент і домкрат.
  • Коли руку витягли, потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.
  • Які травми він отримав – не повідомляють.


Рука жителя Одещини, яка застрягла в моторі / Фото ДСНС Одещини 

Зверніть увагу! У Дніпрі на Набережній Перемоги жінка випадково поклала руку між трубами та застрягла. За словами потерпілої, вона просиділа так кілька діб. Про інцидент повідомили рятувальникам 13 липня. 
Автор: Олександр Марчак