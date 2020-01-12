Житель Аляски втратив у вогні дім та собаку, але вижив після 3 тижнів на морозі: відео
На Алясці місцевий житель Тайсон Стіл через пожежу втратив свій будинок і собаку. Протягом 23 тижнів він виживав у віддаленій місцевості при мінусових температурах.
Чоловік протоптав сигнал SOS у снігу, про це повідомила поліція американського штату на своїй сторінці у Facebook.
Дивіться також: Дубай затопили сильні зливи: фото і відео
Тамтешні правоохоронці знайшли 30-річного Стіла біля імпровізованого укриття. Перед цим ніхто не отримував повідомлень від чоловіка впродовж кількох тижнів.
Його хатина в лісі згоріла в середині грудня, у вогні загинув його пес. Стіл протягом 23 днів залишався без даху над головою і засобів зв'язку при мінусових температурах,
– повідомляють правоохоронці.
На Алясці врятували чоловіка, який жив на морозі/ Джерело: dps.alaska.go
Як чоловік зустрічає своїх рятівників: дивіться відео