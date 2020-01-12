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      Житель Аляски втратив у вогні дім та собаку, але вижив після 3 тижнів на морозі: відео

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      На Алясці чоловік три тижні прожив на морозі без будинку / Скріншот із відео

      На Алясці місцевий житель Тайсон Стіл через пожежу втратив свій будинок і собаку. Протягом 23 тижнів він виживав у віддаленій місцевості при мінусових температурах.

      Чоловік протоптав сигнал SOS у снігу, про це повідомила поліція американського штату на своїй сторінці у Facebook.

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      Тамтешні правоохоронці знайшли 30-річного Стіла біля імпровізованого укриття. Перед цим ніхто не отримував повідомлень від чоловіка впродовж кількох тижнів.

      Його хатина в лісі згоріла в середині грудня, у вогні загинув його пес. Стіл протягом 23 днів залишався без даху над головою і засобів зв'язку при мінусових температурах,
      – повідомляють правоохоронці.


      На Алясці врятували чоловіка, який жив на морозі/ Джерело: dps.alaska.go

      Як чоловік зустрічає своїх рятівників: дивіться відео

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Новини США Новини політики
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