Житель Аляски втратив у вогні дім та собаку, але вижив після 3 тижнів на морозі: відео

На Алясці місцевий житель Тайсон Стіл через пожежу втратив свій будинок і собаку. Протягом 23 тижнів він виживав у віддаленій місцевості при мінусових температурах.

Чоловік протоптав сигнал SOS у снігу, про це повідомила поліція американського штату на своїй сторінці у Facebook.

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Тамтешні правоохоронці знайшли 30-річного Стіла біля імпровізованого укриття. Перед цим ніхто не отримував повідомлень від чоловіка впродовж кількох тижнів.

Його хатина в лісі згоріла в середині грудня, у вогні загинув його пес. Стіл протягом 23 днів залишався без даху над головою і засобів зв'язку при мінусових температурах,

– повідомляють правоохоронці.



На Алясці врятували чоловіка, який жив на морозі/ Джерело: dps.alaska.go

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