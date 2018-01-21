Житель США незвичним чином почав боротися зі снігом: приголомшливе відео
Цими днями Сполучені Штати Америки потерпали від сильних снігопадів і морозів, і не всім це подобається. Так, один із жителів штату Віргинія вирішив побороти стихію неочікуваним способом, а саме за допомогою вогнемету.
Відповідні фото та відео з’явилися у мережі.
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Як повідомив американський телеканал ABC13, відчайдухом виявився Натаніель Каплінгер.
Чоловік у коментарі ресурсу пояснив, що він дуже не любить чистити сніг лопатою, і одного разу на роботі, коли переглядав журнал про зброю, до нього прийшла така ідея.
Американець чистить сніг за допомогою вогнемета: відео
За словами іноватора, це не перечить жодним законам, а до такого висновку він дійшов після розмови з місцевими посадовцями.
Крім того, Натаніель переконує, перед такою боротьбою зі снігом, він упевнився, що поблизу немає жодних предметів, які можуть зайнятися полум'ям.