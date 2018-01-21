Житель США незвичним чином почав боротися зі снігом: приголомшливе відео

Цими днями Сполучені Штати Америки потерпали від сильних снігопадів і морозів, і не всім це подобається. Так, один із жителів штату Віргинія вирішив побороти стихію неочікуваним способом, а саме за допомогою вогнемету.

Відповідні фото та відео з’явилися у мережі.

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Як повідомив американський телеканал ABC13, відчайдухом виявився Натаніель Каплінгер.

Чоловік у коментарі ресурсу пояснив, що він дуже не любить чистити сніг лопатою, і одного разу на роботі, коли переглядав журнал про зброю, до нього прийшла така ідея.

Fired up about snow removal. pic.twitter.com/fOrhVohCvE — Will Stafford (@wx_will) January 18, 2018

Американець чистить сніг за допомогою вогнемета: відео

За словами іноватора, це не перечить жодним законам, а до такого висновку він дійшов після розмови з місцевими посадовцями.

Крім того, Натаніель переконує, перед такою боротьбою зі снігом, він упевнився, що поблизу немає жодних предметів, які можуть зайнятися полум'ям.