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      Жителі багатоповерхівок страждають від спеки в квартирах

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      Попри рекордно теплу зиму в Україні, у столиці не зменшилася подача тепла до осель. У будинках з централізованим опаленням температура тримається на рівні 25 градусів тепла. Люди жаліються, що за непотрібне опалення треба буде платити. Як вирішити проблему киян – читайте далі.

      Киянин Євген Назаренко зізнався, що у квартирі взимку температура тепліша, ніж влітку.

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      Тому доводиться постійно відкривати вікно, в іншому випадку в оселі буде баня. Від такої духоти страждає і домашній улюбленець Євгена – кіт Олег.


      Кіт Олег 

      Вже не перший рік кияни, в яких централізоване опалення, через інтенсивну подачу тепла змушені зимувати з відкритими вікнами та активно гріти вулиці міста. Мешканці багатоповерхівок переймаються, що за таке неконтрольоване опалення прийдеться платити немаленьку суму.

      У нашому місті централізована система опалення. Тобто температура теплоносія на вході в житлові будинки є однаковою для всіх будинків. Оскільки, якщо почати регулювати подачу теплоносія температурою теплоносія, то комусь тепла буде не вистачати,
      – пояснив директор "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

      Розв'язати цю проблему їм допоможуть теплові пункти, які встановлюються в багатоповерхівках. Заступник міського голови Петро Пантілєєв зазначив, що кожен будинок має можливість регулювати подачу тепла. Для того необхідно встановити сучасний тепловий пункт.

      Що таке тепловий пункт?Тепловий пункт – це обладнання, яке регулює подачу тепла у будинок в залежності від температури зовнішнього повітря.


      Тепловий пункт – це обладнання, яке регулює подачу тепла

      Мешканці будинку на колективних зборах самостійно можуть вирішити чи встановлювати їм тепловий пункт. Коштуватиме таке обладнання від 300 до 500 тисяч гривень. За міською програмою співфінансування 30% цієї суми – це приблизно 150 тисяч, повинні сплатити жителі будинку, решту – місто. Встановлюється він за один опалювальний сезон.

      Це єдиний правильний шлях, оскільки на рівні великих ТЕЦ, від яких тисячі будинків споживають тепло, швидко регулювати температурні параметри не можливо,
      – наголосив Пантілєєв.

      Втім суттєву різницю мешканці будинку відчують зразу. Буде прохолодніше, а вкінці місця прийдуть менші квитанції за тепло, а окупиться вона вже через рік. 

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Новини Києва Опалювальний сезон Тарифи
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