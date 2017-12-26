Жителі Донбасу спостерігали у небі рідкісне явище: опубліковані фото

Вранці, 26 грудня, неподалік від Станиці Луганської у небі можна було спостерігати за незвичайним сяйвом, яке також бачили жителі двох областей Росії.

Фото опублікувала місцева жителька Світлана Бугайчик у спільноті "Регіон 13 – Луганськ" на Facebook.

"Сьогодні вранці з боку Станиці, спочатку щось летіло і крутилося, як ракета, потім ось таку хмару", – пише жінка.

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За її словами, на фото зображена друга хмара сяйва, оскільки першу вона не встигла сфотографувати. У коментарях до допису користувачі соцмереж також опублікували кілька фото.

У російських ЗМІ теж згадують про незвичне явище, яке бачили жителі декількох міст Воронезької та Ростовської областей. За словами доктора фізико-математичних наук Анатолія Латишева, схожого явища він раніше не бачив. Він додав, що це, імовірно, веселкове свічення хмар, яке є дуже рідкісним.

Високі хмари підсвічуються сонцем, що сходить, якого ще не видно. Так висвітлюються і вершини гір. При цьому світло заломлюється в крапельках води або снігу в цих хмарах, і відбувається розкладання світла у спектр, як у веселці. Різні довжини хвиль по-різному переломлюються, тому в око людини з однієї точки потрапляють червоні промені, а з іншого, наприклад, зелені,

– пояснив він.