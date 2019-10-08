Жителі Києва б'ють на сполох: маніяк в окулярах нападає з ножем на дорослих чоловіків – деталі

У Києві розшукують чоловіка віком 40-45 років. За інформацією поліції, він скоїв важкий злочин. Тим часом, у соцмережах пишуть, що зловмисник нападає здебільшого на чоловіків до 60 років. Зокрема, вже постраждали щонайменше чотири особи.

Відповідно до орієнтування від Дніпровського райвідділку поліції, що зараз шириться мережею, імовірний нападник має такі прикмети:

на вигляд 40-45 років;

зріст – 175-180 сантиметрів;

міцна статура;

ніс середній з широкими ніздрями;

тонкі губи;

повні щоки;

носить окуляри для зору прямокутної форми в світлій оправі;

під час ходьби сутулиться.

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Фоторобот чоловіка, що нападає затемна на дорослих чоловіків у Києві

Крім того, він був одягненим у кофту з матерії бежевого кольору з косими об’ємними кишенями (на вигляд більшого розміру, ніж підозрюваний), темні прямі штани або джинси, кросівки світлого кольору, а на голові у нього була бейсболка темного кольору. На застібці кофти – темне кільце діаметром приблизно 2 сантиметри, з’єднане з "собачкою" чорної блискавки стрічкою з тканини.



Орієнтування на київського маніяка

У мережі пишуть, що чоловік скоює напади уже три тижні, а його жертвами вже стали щонайменше чотири чоловіки віком до 60 років. Діє він здебільшого на межі Дніпровського та Деснянського районів Києва. Зокрема, обережними слід бути жителям таких масивів, як Райдужний, Лісовий, Воскресенка та району Троєщина, зокрема біля гіпермаркету "Епіцентр".

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Райони Києва, де невідомий нападає на чоловіків

Його почерк всюди – однаковий. З 20:00 до 22:00 виходить на полювання з ножем, без причини в темному місці підбігає та завдає великим ножем удари в область спини. В останніх випадках він бив у шию та обличчя,

– зазначають активісти громадського об’єднання "Автопатруль Майдан".

Крім того, дописувачі спільноти "Троєщина FB" сповістили, що на початку вересня у вересні на вулиці Закревського невідомий напав на чоловіка й завдав йому ножове поранення в горло. На щастя, потерпілий залишився живим, проте зловмиснику вдалося втекти.

Також кияни повідомляють, що правоохоронці активно розшукують злочинця та опитують людей, які живуть неподалік місць злочину.

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Тим часом, у мережі через такі повідомлення зчинилася паніка – люди бояться виходити на вулицю, водночас жителям вищеозначених районів взагалі рекомендують не з’являтися надворі після 20:00, а якщо є така потреба, слід взяти з собою газовий балончик.



У мережі через появу маніяка у спальних районах Києва б'ють на сполох

Видання "Інформатор", "Обозреватель" і користувачі у мережі переконують, що вже відомо про один смертельний випадок. Трагедія сталася 1 жовтня на вулиці Петра Вершигори, 5 – чоловік помер від втрати крові після того, як його штрикнули ножем в сонну артерію. У поліції 24 каналу цю інформацію не підтвердили. Також пишуть, що внаслідок нападів маніака потраждали двоє підлітків: зараз вони перебувають у лікарні у важкому стані.

Син саме додому прийшов десь о 23-й годині (вбивство начебто трапилося о 23:00-23:15), бачив людей на лавочці, але не звернув уваги, хто саме, оскільки був у навушниках. То поліцейський аж за голову схопився, говорить, не дозволяйте ходити вночі у навушниках!

– поділилася місцева жителька.

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До слова, у середині серпня у Києві на Русанівці у місцевому каналі правоохоронці виявили розчленоване тіло жінки. Загиблою виявилася місцева жителька Ірина Клипкова, яка зникла за кілька днів до трагедії. А такий жахливий злочин скоїв її сусід Олексій Козленко. До слова, жінка та чоловік знали добре один одного.