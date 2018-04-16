Жители Луганска в рестораны не ходят

Пятничный вечер я провела в ресторане. Событие не то, чтобы будничное, но и не такое уж, чтобы можно было его назвать из разряда раз в жизни.

Что удивило – ресторан работает до 20:00, а часть приглашенных работала в этот день до 18:00. То есть за вычетом времени проезда, на праздничное застолье осталось всего полтора часа.

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Еще неприятно расстроило то, что почти все гости в ресторанах не бывают совсем. То есть все были когда-то по прежней жизни в ресторанах, были, в общем, когда-то, но никто из них не бывал в таких местах после лета 2014 года – на это нет денег и нет поводов бывать там. А еще штрих – добраться после 20:00 домой из центра города почти невозможно.

Из транспорта ходит в это время два маршрута, в основном по центру. То есть выход один – такси. Такси домой обошлось в 350 рублей, а это по стоимости почти ужин в ресторане. То есть или в ресторан нужно было идти с утра, или рассчитывать на тысячу рублей за такой вот вечер.

Но что еще удивило, город был пустым в 20:00 в пятницу. Кое-где были молодые люди под кофейнями, кое-то добирался домой или гулял по своему району. Но в основном город был пуст, и это в 20:00 в пятницу.

Да и добравшись домой на такси за такую стоимость, второй раз позволить себе такой променад можно будет очень не скоро. И будто бы вечер удался, и компания была хорошей, и такси не пришлось ждать, но все вместе было странным, фантастическим – кафе, которое закрылось уже в 20:00, люди, которые не были в таких местах уже три года, такси, которое стоило столько же, сколько и вечер в ресторане…

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И еще пустой город, пустой совсем, не смотря на раннее время. А утром в субботу дали социальное пособие, и очередь в дежурный банк была грандиозной. И на фоне этой очереди на семи ветрах казалось, что не было вечера в ресторане, хорошей компании и пустого города.

Я провела почти два часа в очереди под банком среди замерзших людей, для которых пособие было нужно получить именно в этот день, потому что впереди было воскресенье. И все было снова фантастическим – замерзшие люди, очередь, уставшие работники банка, работающие в режиме нон-стоп. И такие контрасты вполне в духе "республики" – пустые безлюдные улицы по вечерам и очереди, которые стали нормой новой жизни. Очереди вообще стали визитной карточкой новой жизни.

Люди ждут выдачи зарплаты в очередях, ждут пособий, гуманитарки, но не имеют денег на кафе и такси, предпочитая проводить вечера дома перед телевизором. И при этом местное телевидение проводит опросы, как луганчане проводят свои досуг. И многие чувствуют себя очень странно, отвечая на этот вопрос, потому что фантазии и денег хватает только на книги и телевизор, а желание ходить куда-то, смотреть что-то осталось, ушли только возможности на это.

И в компаниях особенно удивительно, когда кто-то проводит свое время иначе, имеет границы шире и возможностей больше, чем досуг в очереди у банка за социальным пособием. И я помню, как Шарапов был на задании в ресторане в известной сцене из "Место встречи изменить нельзя".

В жизни в такой же ситуации чувствуешь себя жалко. Желание осталось, а возможности ушли, и даже выпить кофе за 50 рублей уже событие.

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