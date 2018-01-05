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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жителі містечка на Львівщині відмовилися повертати йому історичну назву

20:14, сьогодні 5334 Читать новость на русском
Кам'янка-Бузька
Кам'янка-Бузька

У травні 2017 року депутати у Кам’янка-Бузьку запропонували ідею повернути місту історичну назву – Кам’янка-Струмилова. Однак мешканці міста не підтримали цієї ідеї.

24 грудня 2017 року під час проведення перших виборів до Кам’янка-Бузької ОТГ відбулось і громадське опитування жителів щодо повернення місту його історичної назви. В опитуванні взяли участь 3733 особи.

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"За результатами опитування назві "Кам’янка-Бузька" виборці віддали 2768 голосів, за "Кам’янка-Струмилова" – 965. Це означає, що перейменування міста поки що не на часі", – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті міської ради Кам’янка-Буської.

До слова, влада Переяслав-Хмельницького вирішила повернути місту свою історичну назву.

Теги: Новини України Новини політики Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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