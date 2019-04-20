Жителі Росії протестували проти арештів у Криму: фото

У Санкт-Петербурзі відбулися одиничні пікети на підтримку кримських татар, яких Росія незаконно заарештовує в анексованому Криму.

Активістка Ольга Смирнова на своїй сторінці у Facebook написала, що акція відбулась 18 квітня.

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В результаті правоохоронці затримала одну учасницю та доставили ​​у відділ поліції. Потім жінку без висунення обвинувачень відпустили.



Активісти вимагають звільнити кримських татар



Активісти обурені діями Росії

Активісти прийшли з плакатами з різними надписами про ситуацію на окупованому півострові – "Від Сталіна до Путіна злочини проти кримських татар тривають", "Кримські татари переслідуються за віру та інакодумство", "Боротьба з тероризмом" лише привід для репресій" тощо.



Акція протесту у Санкт-Петербурзі



Протест у Росії

Один із учасників протесту тримав плакат про заарештованого інваліда Едема Бекірова – "Необхідна термінова операція на серці. Тюрма вб'є його!".



Активістка з плакатом про Едема Бекірова

Що відомо про затримання кримських татар? 27 березня російська ФСБ, поліція та гвардія вдерлися у щонайменше 25 будинків кримських татар в анексованому Криму. Через підозри в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" суд взяв під варту усіх затриманих до 15 травня.



Із цієї причини РФ переслідує кримських татар вже не вперше. 2 жовтня 2016 року в окупованому Криму було проведено обшуки в п'ятьох мусульманських сім'ях. Тоді затримали п'ятьох кримських татар: Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.