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      Жителі Росії протестували проти арештів у Криму: фото

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      Жителі Росії протестували проти арештів у Криму
      Жителі Росії протестували проти арештів у Криму / Фото з соціальних мереж

      У Санкт-Петербурзі відбулися одиничні пікети на підтримку кримських татар, яких Росія незаконно заарештовує в анексованому Криму.

      Активістка Ольга Смирнова на своїй сторінці у Facebook написала, що акція відбулась 18 квітня. 

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      В результаті правоохоронці затримала одну учасницю та доставили ​​у відділ поліції. Потім жінку без висунення обвинувачень відпустили.

      акція росія крим
      Активісти вимагають звільнити кримських татар

      росія протест крим
      Активісти обурені діями Росії

      Активісти прийшли з плакатами з різними надписами про ситуацію на окупованому півострові – "Від Сталіна до Путіна злочини проти кримських татар тривають", "Кримські татари переслідуються за віру та інакодумство", "Боротьба з тероризмом" лише привід для репресій" тощо. 

      росія протести
      Акція протесту у Санкт-Петербурзі

      протест росія
      Протест у Росії

      Один із учасників протесту тримав плакат про заарештованого інваліда Едема Бекірова – "Необхідна термінова операція на серці. Тюрма вб'є його!".

      протест росія крим
      Активістка з плакатом про Едема Бекірова

      Що відомо про затримання кримських татар? 27 березня російська ФСБ, поліція та гвардія вдерлися у щонайменше 25 будинків кримських татар в анексованому Криму. Через підозри в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" суд взяв під варту усіх затриманих до 15 травня. 

      Із цієї причини РФ  переслідує кримських татар вже не вперше. 2 жовтня 2016 року в окупованому Криму було проведено обшуки в п'ятьох мусульманських сім'ях. Тоді затримали п'ятьох кримських татар: Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

      УТИСКИ КРИМСЬКИХ ТАТАР НА ОКУПОВАНОМУ ПІВОСТРОВІ: ОСТАННІ НОВИНИ
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      Теги: Анексія Криму Кримські татари Новини Росії Новини Криму Протести СІЗО Заручники
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