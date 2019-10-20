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      Жителі селища на Донеччині хочуть повернути історичну назву Нью-Йорк: які підстави

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      Жителі селища підтримують перейменування
      Жителі селища підтримують перейменування / freeradio.com.ua

      На Донеччині у селищі Новгородське частина мешканців хоче перейменування населеного пункту у Нью-Йорк. Селище підпорядковане Торецькій військово-цивільній адміністрації.

      Очільник Донецької області Павло Кириленко каже, що він не проти повернення історичної назви. За його словами, якщо мешканці мають таке бажання і воно обґрунтоване, то рішення може бути позитивним. Про це повідомляє "Вільне радіо".

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      Відзначимо, що згідно із законодавством України, після погодження про перейменування від керівництва області, це питання мають розглядати у Верховній Раді. До парламенту минулого скликання двічі подавали проєкти постанови про перейменування Новгородського у Нью-Йорк.

      Однак, обидва проекти були відкликані у зв’язку з переобранням Верховної Ради України.

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      Чи мають мешканці села історичні підстави для перейменування Новгородського?Назва Нью-Йорк для селища не нова. За даними видання "Етнографічний Донбас" населений пункт заснували у 1877 році німці, яких запросила російська імператриця Катерина ІІ.

      Селище міського типу існувало з такою назвою до 1951 року. Президія Верховної Ради української РСР видала указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське.


      Указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське / "Етнографічний Донбас"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Донецька Курйозні новини Декомунізація
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