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      Жителі Закарпаття перекрили дорогу та заважають встановлювати паркан на кордоні з Румунією

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      Молодики на Закарпатті заважають прикордонника встановлювати паркан на межі з Румунією
      Молодики на Закарпатті заважають прикордонника встановлювати паркан на межі з Румунією / Прес-служба Держприкордонслужби України

      Українські прикордонники почали встановлювати огорожу на кордоні з Румунією. Усе через те, що побільшало спроб незаконно перетнути кордон. Проте жителі Закарпаття заважають облаштовувати кордон та влаштовують провокації.

      Так, 2 квітня прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу "Ділове" почали встановлювати паркан на лінії держкордону. На місце миттєво прибули близько 40 місцевих молодиків. Вони почали вимагати припинити встановлювати огорожу, заважати процесу та провокувати прикордонників, повідомили в ДПСУ.

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      Ці чоловіки вже потрапляли в поле зору прикордонників через порушення закону.

      На місце інциденту прибув сільський голова Ділового.

      Водночас місцеві жителі перекрили автомобільну дорогу сполученням Рахів – Мукачеве. На місце події викликали поліцію.

      Закарпаття кордон з Румунією ДПСУ провокації протести
      Ситуація біля кордону з Румунією, де закарпатці перекрили дорогу//Фото: ДПСУ

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      Теги: Новини України Новини Закарпаття Держприкордонслужба Протести Румунія
      Джерело: 24 канал
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