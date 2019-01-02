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      Жителі Запоріжжя традиційно після Нового року вийшли на "тверезу пробіжку": фото та відео

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      Жителі Запоріжжя традиційно після Нового року вийшли на "тверезу пробіжку"
      Жителі Запоріжжя традиційно після Нового року вийшли на "тверезу пробіжку" / actual.today

      У перший день нового року у Запоріжжі кілька десятків городян – прихильники святкування без алкоголю – вийшли на "тверезу пробіжку".

      Ці люди принципово відзначають свято без алкоголю, відтак бігти їм не важко.

      Читайте також: Виклик зимі: у Черкасах пенсіонери влаштували новорічні купання у крижаній воді

      Прихильники здорового способу життя на ходу закликали городян відмовлятися від тютюну і алкоголю та зайнятися фізкультурою.


      "Твереза пробіжка" у Запоріжжі / actual.today

      Організатори акції – активісти місцевої громадської організації "Тверезе Запоріжжя" – провели для присутніх розминку, після чого учасники акції колективно розпочали марафон здоров'я центральним проспектом міста.

      Вчора ми своєю компанією відзначали Новий рік без алкоголю. Ми брали участь у різних конкурсах, це було цікаво і незвично,
      – розповів організатор пробіжки В'ячеслав Новік.

      Зазначимо, що запорізька твереза пробіжка відбулася вже увосьме.

      Відео "тверезої пробіжки" у Запоріжжі:

      До слова, 31 грудня вулицями Запоріжжя проїхалися Санта-Клауси на велосипедах. Вони разом з сотнею інших новорічних персонажів влаштували у місті велозаїзд. Так місцева велоспільнота вітає городян зі святами та вкотре нагадує про здоровий спосіб життя.

      Теги: Новини України Спорт Здоров'я Здорове життя Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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