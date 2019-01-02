Жителі Запоріжжя традиційно після Нового року вийшли на "тверезу пробіжку": фото та відео

У перший день нового року у Запоріжжі кілька десятків городян – прихильники святкування без алкоголю – вийшли на "тверезу пробіжку".

Ці люди принципово відзначають свято без алкоголю, відтак бігти їм не важко.

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Прихильники здорового способу життя на ходу закликали городян відмовлятися від тютюну і алкоголю та зайнятися фізкультурою.



"Твереза пробіжка" у Запоріжжі / actual.today

Організатори акції – активісти місцевої громадської організації "Тверезе Запоріжжя" – провели для присутніх розминку, після чого учасники акції колективно розпочали марафон здоров'я центральним проспектом міста.

Вчора ми своєю компанією відзначали Новий рік без алкоголю. Ми брали участь у різних конкурсах, це було цікаво і незвично,

– розповів організатор пробіжки В'ячеслав Новік.

Зазначимо, що запорізька твереза пробіжка відбулася вже увосьме.

Відео "тверезої пробіжки" у Запоріжжі:

До слова, 31 грудня вулицями Запоріжжя проїхалися Санта-Клауси на велосипедах. Вони разом з сотнею інших новорічних персонажів влаштували у місті велозаїзд. Так місцева велоспільнота вітає городян зі святами та вкотре нагадує про здоровий спосіб життя.