Жителі Запоріжжя традиційно після Нового року вийшли на "тверезу пробіжку": фото та відео
У перший день нового року у Запоріжжі кілька десятків городян – прихильники святкування без алкоголю – вийшли на "тверезу пробіжку".
Ці люди принципово відзначають свято без алкоголю, відтак бігти їм не важко.
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Прихильники здорового способу життя на ходу закликали городян відмовлятися від тютюну і алкоголю та зайнятися фізкультурою.
"Твереза пробіжка" у Запоріжжі / actual.today
Організатори акції – активісти місцевої громадської організації "Тверезе Запоріжжя" – провели для присутніх розминку, після чого учасники акції колективно розпочали марафон здоров'я центральним проспектом міста.
Вчора ми своєю компанією відзначали Новий рік без алкоголю. Ми брали участь у різних конкурсах, це було цікаво і незвично,
– розповів організатор пробіжки В'ячеслав Новік.
Зазначимо, що запорізька твереза пробіжка відбулася вже увосьме.
Відео "тверезої пробіжки" у Запоріжжі:
До слова, 31 грудня вулицями Запоріжжя проїхалися Санта-Клауси на велосипедах. Вони разом з сотнею інших новорічних персонажів влаштували у місті велозаїзд. Так місцева велоспільнота вітає городян зі святами та вкотре нагадує про здоровий спосіб життя.