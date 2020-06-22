Жителів зруйнованого будинку на Позняках переселили в приміщення інтернату: відео умов
Жителів багатоповерхівки на Позняках, де стався вибух, тимчасово поселили в приміщенні школи-інтернату.
В школі-інтернаті готові прийняти до 80 осіб зі зруйнованого будинку, повідомляють "Букви".
Варте уваги Знищило все: шокуючі фото та відео зсередини будинку після вибуху на Позняках
Там їм надали дво-, три- та чотиримісні кімнати. Окрім того, там є душові кабінки та загальна кухня.
Скільки вже осіб переселилося туди – наразі невідомо. Серед вимушених "переселенців" є й домашні тварини.
Дивіться відео умов проживання в інтернаті, куди відселили мешканців будинку на Позняках
Вибух газу в будинку на Позняках: головне
- Вранці 21 червня у дев'ятиповерховому житловому будинку, що розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався потужний вибух. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх.
- Внаслідок вибуху загинуло троє осіб. Ще трьох шукають під завалами.
- Є дві версії того, що сталося: вибух газоповітряної суміші або від невідомого вибухового пристрою.
- Напередодні вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві, будинок перевіряла газова служба. Працівники "Київгазу" проводили повірку лічильників. Стан газових мереж у будинку назвали задовільним.
- Рятувальники кажуть про загрозу обвалу дому, а Кличко заявив, що будинок таки розберуть.