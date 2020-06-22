Жителів багатоповерхівки на Позняках, де стався вибух, тимчасово поселили в приміщенні школи-інтернату.

В школі-інтернаті готові прийняти до 80 осіб зі зруйнованого будинку, повідомляють "Букви".

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Там їм надали дво-, три- та чотиримісні кімнати. Окрім того, там є душові кабінки та загальна кухня.

Скільки вже осіб переселилося туди – наразі невідомо. Серед вимушених "переселенців" є й домашні тварини.

Дивіться відео умов проживання в інтернаті, куди відселили мешканців будинку на Позняках

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