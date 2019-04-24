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      Жителів Галичини опитували про від'єднання регіону: СБУ відкрила справу

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      Жителів Львівщини КМІС опитував про від'єднання Галичини
      Жителів Львівщини КМІС опитував про від'єднання Галичини / Ілюстративне фото (day.kyiv.ua)

      СБУ Львівщини відкрила кримінальну справу через опитування, в якому було питання з варіантом відповіді про приєднання Галичини до Польщі. Відповідне опитування "Думки і погляди жителів Галичини" проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення видання "Дзеркало тижня".

      Про факт такого опитування 23 квітня повідомили користувачі соцмереж. В СБУ повідомили, що служба перевіряє поширення опитування провокаційного характеру, у якому мовиться про "перспективи регіону" на кшталт "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави".

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      В опитування було запитання – якою ви бачите долю Галичини?

      Варіанти відповіді:

      • у складі унітарної України в рамках чинної Конституції;
      • у складі унітарної децентралізованої України, де області та місцеве самоврядування отримують широкі повноваження та велику бюджетні самостійність;
      • Галичина повинна стати суб’єктом федерації у складі федеративної України;
      • Галичина повинна стати окремою незалежною державою, що включає Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області;
      • Галичина повинна приєднатися до Польщі.

      опитування КМІС Галичина сепаратизм СБУ
      Опитування КМІС на Галичині

      У проведенні такого опитування СБУ вбачає окремі ознаки складу злочину, а саме публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

      В СБУ закликали жителів Львівщини "не піддаватись на провокації та не сприяти публічному поширенню вказаного "опитування", який є очевидним елементом ворожої пропаганди".

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      Що кажуть у КМІС?

      У Київському міжнародному інституті соціології прокоментували це опитування на Галичині. Там пояснили, що провели опитування не для того, щоб поширювати, а навпаки, щоб виявити прояви сепаратизму серед жителів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

      У КМІС наголосили, що українські соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму чи автономії окремих регіонів країни.

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      Теги: Новини України Розслідування Кримінальні новини Новини Івано-Франківська Тернопіль Новини Львова СБУ Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
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