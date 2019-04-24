Жителів Галичини опитували про від'єднання регіону: СБУ відкрила справу

СБУ Львівщини відкрила кримінальну справу через опитування, в якому було питання з варіантом відповіді про приєднання Галичини до Польщі. Відповідне опитування "Думки і погляди жителів Галичини" проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення видання "Дзеркало тижня".

Про факт такого опитування 23 квітня повідомили користувачі соцмереж. В СБУ повідомили, що служба перевіряє поширення опитування провокаційного характеру, у якому мовиться про "перспективи регіону" на кшталт "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави".

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В опитування було запитання – якою ви бачите долю Галичини?

Варіанти відповіді:

у складі унітарної України в рамках чинної Конституції;

у складі унітарної децентралізованої України, де області та місцеве самоврядування отримують широкі повноваження та велику бюджетні самостійність;

Галичина повинна стати суб’єктом федерації у складі федеративної України;

Галичина повинна стати окремою незалежною державою, що включає Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області;

Галичина повинна приєднатися до Польщі.



Опитування КМІС на Галичині

У проведенні такого опитування СБУ вбачає окремі ознаки складу злочину, а саме публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

В СБУ закликали жителів Львівщини "не піддаватись на провокації та не сприяти публічному поширенню вказаного "опитування", який є очевидним елементом ворожої пропаганди".

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Що кажуть у КМІС?

У Київському міжнародному інституті соціології прокоментували це опитування на Галичині. Там пояснили, що провели опитування не для того, щоб поширювати, а навпаки, щоб виявити прояви сепаратизму серед жителів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

У КМІС наголосили, що українські соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму чи автономії окремих регіонів країни.