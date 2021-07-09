Про те, що суд визнав 43-річну винною, повідомили 8 липня. Вона є жителькою Любашівської територіальної громади.
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Накинулася з молотком і пограбувала
До правоохоронців щодо інциденту звернулися медики. Вони сказали, що госпіталізували жінку з серйозними травмами.
Зокрема, діагностували забої та численні травми голови. Слідчі з'ясували, що в неї напередодні був конфлікт із місцевою мешканкою. Вона ревнувала до побитої свого чоловіка.
Зловмисниця підстерегла жінку біля будинку та накинулася з молотком. Після цього ще й викрала сумку з речами потерпілої.
Яке покарання їй обрали
Правоохоронці розслідували це випадок за двома статтями Кримінального кодексу – про крадіжку та умисне тяжке тілесне ушкодження.
Суд призначив їй 5 років умовного ув'язнення з випробувальним терміном 2 роки. Вона зобов'язана з'являтися для реєстрації в уповноважений орган і повідомляти про переїзд або зміну роботи.