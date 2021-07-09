Побила конкурентку молотком: жителька Одещини вчинила злочин через ревнощі
Джерело:поліція Одещини
На Одещині госпіталізували жінку, яка мала сильні забої. Згодом виявилось, що її побила молотком інша жителька Одещини. Це сталося через ревнощі до чоловіка.
Про те, що суд визнав 43-річну винною, повідомили 8 липня. Вона є жителькою Любашівської територіальної громади.
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Накинулася з молотком і пограбувала
До правоохоронців щодо інциденту звернулися медики. Вони сказали, що госпіталізували жінку з серйозними травмами.
Зокрема, діагностували забої та численні травми голови. Слідчі з'ясували, що в неї напередодні був конфлікт із місцевою мешканкою. Вона ревнувала до побитої свого чоловіка.
Зловмисниця підстерегла жінку біля будинку та накинулася з молотком. Після цього ще й викрала сумку з речами потерпілої.
Яке покарання їй обрали
Правоохоронці розслідували це випадок за двома статтями Кримінального кодексу – про крадіжку та умисне тяжке тілесне ушкодження.
Суд призначив їй 5 років умовного ув'язнення з випробувальним терміном 2 роки. Вона зобов'язана з'являтися для реєстрації в уповноважений орган і повідомляти про переїзд або зміну роботи.Зверніть увагу! У Миргороді Полтавської області 6 липня затримали агресивну та неадекватну жінку. Вона посеред вулиці накинулася на правоохоронця та порізала ножем його передпліччя.