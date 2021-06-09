У жителя Дніпра знайшли 1 000 заборонених пігулок: фото

15:17

У Дніпрі затримали чоловіка, в автомобілі якого виявили 1 000 підозрілих пігулок. За даними правоохоронців, до складу медикаментів входить псевдоефедрин. Цей препарат заборонений в Україні. Поліція мала "наводку" на підозрюваного.