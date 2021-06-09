У жителя Дніпра знайшли 1 000 заборонених пігулок: фото

У Дніпрі затримали чоловіка, в автомобілі якого виявили 1 000 підозрілих пігулок. За даними правоохоронців, до складу медикаментів входить псевдоефедрин. Цей препарат заборонений в Україні. Поліція мала "наводку" на підозрюваного.
Про затримання чоловіка повідомили 8 червня. Підозрюваному 36 років і він є жителем Дніпра.
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Криміналісти працюють із вилученими препаратами / Фото Нацполіції
Більше про цей інцидент
- Автомобіль "BMW" зупинили на вулиці Байкальській.
- Це зробили, бо хтось повідомив, що там перевозять заборонені медикаменти.
- Правоохоронці, окрім таблеток, знайшли в авто 200 грамів кристалічного йоду.
- Також вилучили 2 скляні колби.
- Загальна вартість вилучених препаратів на "чорному ринку" – 20 тисяч гривень.
Йод, який вилучили з автомобіля підозрюваного / Фото Нацполіції
Що загрожує підозрюваному
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів або їх аналогів. Вона передбачає ув'язнення на термін від 4 до 8 років.Зверніть увагу! На Івано-Франківщині затримали угруповання, яке виготовляло величезні партії амфетаміну. "Товар" продавали через анонімні канали у телеграмі. Координував дії зловмисників чоловік, який вже сидить за ґратами.