Про це правоохоронці повідомили 10 червня, а обшук відбувся за 2 дні до цього. Підозрюваним є 38-річний житель міста Люботин.

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Детальніше про обшук

Цей чоловік раніше вже був судимий за схоже порушення. Він відбув покарання за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами.

Що знайшли в домі:

4 пістолети;

4 гвинтівки;

3 глушники;

карабін;

саморобний набій калібру 9 міліметрів;

понад 80 набоїв різного калібру до пістолета та автомату;

22 магазини до різних видів зброї;

запали для гранат;

кільця до підривача;

ударники;

порох.

Для чого цей боєзапас знадобився чоловікові – невідомо. Також не повідомили, як правоохоронці дізналися про цей склад зброї зловмисника. Все знайдене вилучили та направили на експертизу.

Що загрожує за таку "колекцію"

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Якщо суд вирішить, що він винен, чоловікові загрожує від 3 до 7 років тюремного ув'язнення.

Зверніть увагу! СБУ в Одеській області 10 червня припинила діяльність злочинної групи українців і молдаван. У них вилучили 7 гранат, 10 боєприпасів і майже 1200 патронів калібру 5,45.