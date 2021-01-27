П'ять років колонії за те, що силовики зґвалтували його кийком: про цінності Лукашенка

Громадянина Білорусі, якого ОМОНівець зґвалтував кийком, засудили до 5 років в'язниці. Далі читайте російською.

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Беларусь во всей красе

Вот вам лицо Лукашенко.

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И когда на медведчуковских каналах вам начнут говорить о братском белорусском народе, то необходимо уточнять. С кем именно говорящий чувствует ментальную близость. С ОМОНовцем, который от вседозволенности может изнасиловать задержанного дубинкой. Или с гражданином, который вышел на абсолютно мирный протест и был сначала изнасилован дубинкой, а потом оправлен в тюрьму.

Потому что это ключевой вопрос.

Если говорящая голова выступает за дружбу с режимом узурпатора Лукашенко, то она (голова говорящая) наверняка отождествляет себя с ОМОНовцем. И поэтому против санкций. И за дружбу. И разделяет ценности и Батьки и ОМОНовца. И это все, что вам надо знать об этом человеке. И о тех силах, которые призывают признать Лукашенко, дружить с узурпатором и делать это ради братского белорусского народа. И это те силы, которые хотят, чтобы в Украине было также. Чтобы и у нас сотрудник полиции мог насиловать дубинками людей, которые выступают против. Например, если вы выступаете против высоких тарифов. Или против капитуляции Путину. Не важно, против чего. Важно, что у него дубинка.

Лукашенко у власти не один

Если вы верите, что белорусский народ – братский, то должны сделать все, чтобы он избавился от психа диктатора и от его верных псов, которые насилуют людей дубинками.

Точно также, как если вы знаете, что вашу сестру дома избивает и насилует муж, то вы должны забрать ее оттуда, а не уговаривать принять такого мужа и "бьет, значит любит". Вы не можете стыдливо прятать глаза и делать вид, что ничего не происходит. Вы не можете утверждать, что "так и надо" и что "главное, что ей есть что кушать".

А еще, вы должны помнить, что Лукашенко у власти и его цепные псы при дубинке только потому, что этот режим поддерживается Путиным. Лукашенко банкрот. Белорусская экономика – болото, которое не может существовать без постоянных дотаций от Кремля. А значит, что Путин делает все, чтобы белорусов могли насиловать дубинками. Он тоже видит так "братство народов".

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И когда Путин говорит про то, что Украина и Россия братья навек, то он тоже хочет, чтобы любого украинца могли изнасиловать дубинкой за участие в митинге.

А если вы не получили от этого удовольствия, то получите срок в 5 лет.