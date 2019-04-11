"Жителя" знищено: російські спецслужби розслідують вибух в окупованому Первомайську

До окупованого Первомайська Луганської області приїхала слідча комісія, у яку входять співробітники російських спецслужб.

За повідомленнями місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", російські спецслужби розслідують обставини вибуху вантажівки з боєкомплектом бойовиків. Членами слідчої комісії відпрацьовуються декілька версій, серед яких необережне поводження з вогнем і диверсійний акт.

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Нагадаю, нещодавно на території Первомайського індустріально-педагогічного технікуму (колишнє ПТУ №31) стався вибух вантажівки з БК.

В казармах, які розташовані на території технікуму, базується підрозділ зі складу окремої роти радіоелектронної боротьби і підрозділи 6-го окремого мотострілецького полку 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР". Варто зазначити, що особовий склад окремої роти радіоелектронної боротьби 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР" – це кадрові військовослужбовці ЗС РФ. Звертає на себе увагу той факт, що напередодні і в день вибуху відбулася чергова ротація російських "відпускників".

2 квітня "Права Справа" передала українським спецслужбам інформацію про завоз бойовиками БК в Первомайськ і Калинове-Борщувате. Примітно, що це не перший випадок вибуху боєприпасів в місцях розташування бойовиків на території Первомайського індустріально-педагогічного технікуму.

Нагадаю, 29 жовтня 2016 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що на території технікуму стався вибух складів з БК. Там, зокрема, був розміщений комплекс Р-330 "Житель", який призначений для виявлення, пеленгування і радіопригнічення мобільних станцій супутникового зв'язку. За інформацією місцевих джерел, внаслідок вибуху складів бойовиків з БК комплекс Р-330 "Житель" був знищений.

Наразі, територія Первомайського індустріально-педагогічного технікуму – місце зберігання важкої бронетехніки бойовиків, яка має бути відведена в місця постійної дислокації для моніторингу представниками ОБСЄ. Крім того, за інформацією місцевих джерел, це місце постійного базування російських комплексів РЕБ "Торн" та Р-330 "Житель".

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