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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жителям Іраку загрожує епідемія холери: причина

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На півдні Іраку через забруднення питної води отруїлися тисячі людей
На півдні Іраку через забруднення питної води отруїлися тисячі людей / Фото з відкритих джерел

На півдні Іраку у місті Басра забрудненою водою отруїлися 18 тисяч людей, наразі існує ризик виникнення епідемії холери.

Про це йдеться в доповіді комісії з прав людини парламенту Іраку, повідомляє видання Аnadolu.

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Через забруднення води у Басрі у 18 тисяч людей зафіксовано діарею, кишкові кольки та блювоту,
– зазначається в документі.

Точний рівень забруднення води не вдається визначити через відсутність відповідних хімічних лабораторій у місті.

Експерти заявляють про ризик виникнення епідемії холери, якщо не ухвалять дієві рішення для боротьби з інфекціями.

Нагадаємо, Україні загрожує спалах інфекційної хвороби лістеріоз, яка може суттєво нашкодити здоров'ю людини і тварини та може призвести навіть до смерті. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Ірак епідемія холера Інфекція
Джерело: 24 Канал
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