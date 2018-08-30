Жителям Іраку загрожує епідемія холери: причина
На півдні Іраку у місті Басра забрудненою водою отруїлися 18 тисяч людей, наразі існує ризик виникнення епідемії холери.
Про це йдеться в доповіді комісії з прав людини парламенту Іраку, повідомляє видання Аnadolu.
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Через забруднення води у Басрі у 18 тисяч людей зафіксовано діарею, кишкові кольки та блювоту,
– зазначається в документі.
Точний рівень забруднення води не вдається визначити через відсутність відповідних хімічних лабораторій у місті.
Експерти заявляють про ризик виникнення епідемії холери, якщо не ухвалять дієві рішення для боротьби з інфекціями.
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