Жителям Іраку загрожує епідемія холери: причина

На півдні Іраку у місті Басра забрудненою водою отруїлися 18 тисяч людей, наразі існує ризик виникнення епідемії холери.

Про це йдеться в доповіді комісії з прав людини парламенту Іраку, повідомляє видання Аnadolu.

Читайте також: Світові загрожує одна з наймасовіших епідемій, – вчені

Через забруднення води у Басрі у 18 тисяч людей зафіксовано діарею, кишкові кольки та блювоту,

– зазначається в документі.

Точний рівень забруднення води не вдається визначити через відсутність відповідних хімічних лабораторій у місті.

Експерти заявляють про ризик виникнення епідемії холери, якщо не ухвалять дієві рішення для боротьби з інфекціями.

Нагадаємо, Україні загрожує спалах інфекційної хвороби лістеріоз, яка може суттєво нашкодити здоров'ю людини і тварини та може призвести навіть до смерті.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.