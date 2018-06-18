Жителю Києва вдалося зафільмувати рідкісне для Києва явище: вражаюче відео

Одному із жителів української столиці Києва вдалося зняти смерч, який прокотився під містом над каскадом Святошинських озер у районі річки Нивка.

Про це пише видання "Громада Київщини", яке і оприлюднило відповідне відео.

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"Я фарбував стіни в квартирі та милувався краєвидом з вікна. Ледь не впав, коли побачив вдалині над озерами смерчі. Їх було всього три. Всі три я не встиг зняти, два наче розчинилися в озері, але один вдалося зняти на відео. Цей смерч був найбільшим. Він – значно вищий за наші будинки", – розповів автор ролика Олександр.

За його словами, він вирішив подарувати відео смерча своїй дружині та назвати його на її честь – "Віта".

"Погодьтеся, всі чоловіки обіцяють своїм коханим подарувати зірку з неба, але не кожен може подарувати таку стихію, як смерч. Цей смерч для нас буде зватися – "Віта", – наголосив він.

Як зауважив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда, смерчі – досить рідкісне й непрогнозоване природне явище для Києва.

Для утворення смерчів потрібно кілька факторів: висока температура, дуже висока вологість повітря, насиченість атмосфери вологою та сприятливі синоптичні процеси. Вони виникають в тих місцях, де є цей комплекс сприятливих факторів… Під час виникнення 100 подібних ситуацій, лише в одному виникає таке явище. Тому прогнозувати його практично неможливо, але з допомогою сучасних радарних технологій його можна супроводжувати,

– зазначив метеоролог.

Водночас експерт підкреслив, що всі смерчі несуть загрозу.

"Про цей випадок я не знаю, але влітку ці речі можуть утворюватися, але вони мають дуже локальне значення та зазвичай не є руйнівними. Хоча якщо згадати 1995 рік, коли були кілька смерчів у Дніпропетровській і Запорізькій областях, які порушили кілька сіл… При смерчі завжди загроза є", – констатував фахівець.

Крім того, Кульбіда повідомив, що смерчі в Україні спостерігаються щороку в різних регіонах, а найбільше трапляються вздовж Дніпра: Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Київська області, а також на крайньому Заході – Волинська, Рівненська та Львівська області.

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"Якщо всі торнадо чи смерчі діляться на категорії до 5 класу, то в нас вище 3-го ніколи їх не було. Тому вони є не такими масштабними й не такими руйнівними, як в США. Останній смерч, який спостерігався, був на морі 17 червня в районі, що прилягає до Півдня Одеської області", – додав зауважив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України.

Унікальне відео смерчу під Києвом