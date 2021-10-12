Чоловік спотворив будівлю консульства Росії вночі проти 12 жовтня. На місці працювала патрульна поліція, але офіційної інформації вона ще не надала.

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Кинув пакети з червоною фарбою

Невідомий кинув 2 пакети червоної фарби у ворота консульства країни-агресора. Тоді він утік в бік Траси здоров'я. У ЗМІ кажуть, що на місці працювала поліція.

консульство Росії Розмалювали кинули фарбу 12 жовтня 2021
У консульство Росії в Одесі невідомий кинув червону фарбу / Фото УСІ

Правоохоронці розповіли, що до них надійшов виклик про факт хуліганства о 00.04. Прибувши на місце, патрульні виявили сліди від пакетів з фарбою на воротах консульства.

Підозрюваному вдалося втекти. На Гагарінське плато викликали слідчо-оперативну групу. Консульство наразі охороняють.

Консульство Росії Новини Одеси 12 жовтня 2021
На місце викликали поліцію / Фото УСІ

Люди по-різному реагують на ситуацію, але більшість засуджує такий вчинок. Ось кілька коментарів з мережі:

  • "Все одразу добре стало";
  • "На*уя, а головне – навіщо?";
  • "Молодці! Правильно зробили! Ще б повністю заборонити російським артистам сюди приїжджати";
  • "А відмивати за чиї гроші будуть?";
  • "Двірникам роботу підкинули ідіоти. Вони і так за копійки працюють".