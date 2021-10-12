"Жити стало легше": в Одесі невідомий "розмалював" будівлю консульства Росії

На Гагарінському Платі в Одесі невідомий кинув пакети з червоною фарбою у Генеральне консульство Росії. Після інциденту він одразу втік. На місці працювала поліція.

Чоловік спотворив будівлю консульства Росії вночі проти 12 жовтня. На місці працювала патрульна поліція, але офіційної інформації вона ще не надала.

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Кинув пакети з червоною фарбою

Невідомий кинув 2 пакети червоної фарби у ворота консульства країни-агресора. Тоді він утік в бік Траси здоров'я. У ЗМІ кажуть, що на місці працювала поліція.



У консульство Росії в Одесі невідомий кинув червону фарбу / Фото УСІ

Правоохоронці розповіли, що до них надійшов виклик про факт хуліганства о 00.04. Прибувши на місце, патрульні виявили сліди від пакетів з фарбою на воротах консульства.

Підозрюваному вдалося втекти. На Гагарінське плато викликали слідчо-оперативну групу. Консульство наразі охороняють.



На місце викликали поліцію / Фото УСІ

Люди по-різному реагують на ситуацію, але більшість засуджує такий вчинок. Ось кілька коментарів з мережі: