"Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко

Чинний Президент України Петро Порошенко нарешті озвучив свої плани – зважився на другий термін. Однак в український інформаційний простір шматки нової передвиборчої програми Порошенка потрапляють давно і впевнено усілякими доступними методами. Як же ж бути із новими обіцянками, якщо із добрячою частиною попередніх гарант впоратися так і не зміг?

"АТО має і буде тривати години"

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Це – головна обіцянка Порошенка. Наприкінці травня 2014 року тоді ще кандидат у президенти України заявив, що "АТО не може і не буде тривати два-три місяці".

Вона (антитерористична операція – 24 канал) має і буде тривати години. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний,

– переконував тоді Порошенко виборців.

Однак аж 30 квітня 2018 року на зміну АТО прийшла Операція Об’єднаних сил. Назва змінилась, однак війна триває досі.

Ще 16 червня 2014 року РНБО підтримала план Президента України з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України. Цей план не вдалося реалізувати в Донецьку, Луганську та на інших захоплених територіях. Вже 5 вересня 2014 року у Мінську було укладено угоду про тимчасове перемир'я у війні на сході України – "Перша мінська угода". Після цієї угоди, як і після інших угод в Мінську, бойові дії на Донбасі продовжувались.

У 2018 році Порошенко все ж попросив в українців вибачення за те, що у 2014 році помилився, заявивши про швидке завершення АТО на Донбасі.

Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. Прошу за це вибачення. Це для мене серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок, чесного і відвертого,

– сказав тоді він.

Продати не можна залишити: доля Roshen

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Вже через півтора місяця після обрання – 11 липня 2014 року – Порошенко переконував, що процес продажу бізнес-імперії стартував. Тоді він пообіцяв найняти інвестиційного консультанта. А ще, за словами гаранта, позбутися бізнесу і присвятити себе служінню народу мав кожен член його команди.

Згодом Петро Порошенко вирішив передати корпорацію Roshen в управління сліпого трасту Rothschild Trust. Тепер український лідер переконує, що бізнес ніяк не контролює, однак кілька разів декларував отримання від нього дивідендів. До слова, востаннє – півмільярда гривень у грудні 2018 року.

Ніяк не легша доля випала і російський "Липецькій фабриці". Російський бізнес президента намагались продати, але врешті підприємство просто закрили. Однак "5 канал", офіційним власником якого теж є президент, не дістався нікому. Порошенко відмовився його продати.

Долар по 10

У квітні 2014 року Порошенко запевняв, що поверне курс долара, мовляв, "буде по 10". Якраз тоді перша передвиборча кампанія нинішнього гаранта була у розпалі.

Я вас запевняю, що сьогодні існують усі механізми, ми все зробимо для того, щоб курс цих ганебних 13 був знижений,

– казав тоді він.

На той момент Росія вже окупувала Крим та взялась за Донбас, а економічна ситуація в країні була на межі колапсу. Натомість під час президентства Порошенка національна валюта продовжила падіння – бувало, сягала і 30 гривень за долар.

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Дешевий газ і енергонезалежність

Таке Порошенко наобіцяв 10 травня 2014 року. Тоді він підвів підсумки Національних дебатів і заявив, що вже через 2 роки Україна стане енергетично незалежною від інших держав. Взимку 2016 Петро Олексійович назвав країну енергонезалежною від Росії, але разом з тим, розповів, що в Європі ми закуповуємо вдвічі більше газу, ніж отримуємо із Сибіру.



Скріншот програми із передвиборчими обіцянками Порошенка/ Джерело: antikor.com.ua

А вже у травні того ж року прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив: про енергонезалежність можна буде говорити лише через 3-4 роки.

А ще 8 червня 2017 року президент України Петро Порошенко пообіцяв, що ціну на газ буде знижено, мовляв, усе перерахують "у менший бік". 19 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підняття ціни на газ для населення з 1 листопада 2018 року на 23,5%.

Повернення Криму

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Про окупований Росією Крим Порошенко говорить протягом усіх 4 років свого президенства. До слова, саме завдання "українського Криму" він назвав одним із головних у 2018-му. Втім, попри всі заяви доля Криму залишається невирішеною.

Натомість очільник Кремля Володимир Путін радо наголошує – Крим Україні не повернуть "за жодних обставин".

Смерть усім офшорам

Цікавим пунктом тодішньої передвиборчої програми Петра Порошенка стало перекриття офшорів. Президент так і записав офіційно: "Скоротити кількість податків, ставки – зменшити, а всі офшори – перекрити".

Після цього трапилось чимало тематичних скандалів.



Скріншот із першої передвиборчої програми Порошенка

Один із них – із "райськими паперами". Так, 10 травня 2016 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив базу даних, отриману на основі "панамського архіву" – офшорного реєстратора з Панами. Через нього, зокрема, відкривав компанію і Петро Порошенко. До слова, тоді він вже був українським президентом. Це сталося в серпні 2014 року.

Тоді у листах юристів Порошенка, які потрапили в пресу, говорилося, що компанію їхній клієнт хоче відкрити, щоб вивести продукцію "Рошен" на світові ринки.

Згодом на Банковій заговорили. За словами Порошенка, це було вимогою передачі кондитерського бізнесу у "сліпий траст". Мовляв, Rothschild Trust не працюють з фірмами в українській юрисдикції.

Наразі Україна входить до ТОП-15 країн, що розвиваються, (з 75 юрисдикцій), вражених недугою втечі капіталу в офшори та податкові гавані. Частка зовнішньоекономічних контрактів, в межах яких товар проходить через компанії, зареєстровані в податкових гаванях, перевищує 80%.

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1000 гривень в день для учасників АТО

За три дні до виборів під час візиту до Одеси, Порошенко пообіцяв платити учасникам АТО по 1000 гривень на день.

"Солдат, який воює в бою, там строковиків не буде, будуть добровольці, отримувати він буде тисячу гривень в день!"– говорив тоді майбутній президент.

Цього року Міноборони планує підвищити зарплати військовослужбовцям на 30%. Це плюс 10 тисяч гривень на лінії зіткнення і плюс 4,5 тисячі гривень на місяць в інших районах проведення операції Об'єднаних сил. Все одно менше, аніж обіцяна Порошенком перед виборами сума.



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