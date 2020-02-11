Жити в Росії: до пари на весілля прийшов ФСБшник, тепер подружжя судять за держзраду

У Росії подружжя судять за звинуваченням у держзраді. У чому їх вина? Антоніна Зіміна і Костянтин Антонець відіграли весілля у 2015 році. Урочисту подію знімав оператор,фото і відео потрапили у мережу. На них зафіксували співробітника ФСБ Росії, особистість якого стала розсекреченою.

Саме через це подружжю загрожує до 20 років за ґратами. Жінка і чоловік вже перебувають у СІЗО і, звісно, вину свою заперечують.

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Антоніну Зіміну та її чоловіка Костянтина Антонця заарештували в липні 2018 року. Про це інформує Meduza.

Подружжя звинувачують у тому, що відео і фото з їхнього весілля потрапили у розпорядження спецслужб Латвії. Там же, за переглядом матеріалів, розпізнали чинного співробітника ФСБ Росії.

Як до латвійських спецслужб потрапили знімки невідомо, однак серед гостей на весіллі були родичі нареченої, які живуть у Литві.

Родичі обвинувачених наголошують: контррозвідник є колишнім однокурсником Зіміної – вони разом навчалися у Балтійському університеті.

Ба більше – випивши за святковим столом, ФСБшник роздавав гостям свої візитні картки, фотографувався з ними і розповідав про свою роботу. Пізніше ці матеріали потрапили в ефір неназваного балтійського телеканалу. Однак судять не його, а подружжя, на чиєму весіллі він гуляв.

Так, Антоніна Зіміна перебуває у СІЗО "Лефортово" з липня 2018 року. Через рік – влітку 2019-го – під арешт відправили і її чоловіка. Обом загрожує до 20 років в’язниці через підозру у держзраді.

Цікаво, що до затримання Антоніна Зіміна була незалежним експертом Фонду підтримки публічної дипломатії імені Горчакова (її спеціалізацією були країни Балтії) і очолювала Балтійський центр діалогу культур, який займався організацією спільних з прибалтійськими країнами заходів. Її чоловік Костянтин Антонець працював в московській юридичній фірмі.