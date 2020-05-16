Житло в передмісті Києва: як змінилися ціни у новобудовах через карантин

Первинний ринок нерухомості в передмісті Києва істотно "втомився" від карантину і падіння попиту. У зв'язку з цим в області можуть з'явитися недобудови або довгобуди.

Ціни на квартири у Київській області дещо змінилися, а потенційним покупцям через ситуацію, що склалася, варто ретельно перевіряти забудовників, заявила оглядач ринку нерухомості Вікторія Верещак виданню thepage.ua.

Актуально Коли купувати житло: як карантин змінив ринок нерухомості

У новобудовах під Києвом у квітні подорожчання у гривні склало 0,7% (100 грн за метр квадратний) у порівнянні з березнем.

Середня вартість залежно від віддаленості населеного пункту від столиці у гривні залишилася незмінною:

метр квадратний у житлових комплексах у радіусі до 10 км коштує 15 тисяч гривень;

від 10 до 20 км – 14 тисяч гривень.

У доларах ціни дещо змінилися в населених пунктах, що розташовані у радіусі від 5 до 10 км від Києва – тут ціна знизилася на 1,8% (10 доларів/кв. м) – до 550 доларів.

Де впали ціни

Святопетровське – ціни просіли на 1,7% – до 11,8 тисяч гривень/кв. м.

Буча – 2,8% – до 13,8 тисяч гривень/кв. м.

Бориспіль – на 1,4% – до 14,1 тисяч гривень/кв. м.

Купуючи житло у новобудовах, варто ретельно обирати забудовника / Фото 24 канал

Де та на скільки здорожчали квартири

Обухів – на 17,1% (до 13 тисяч гривень/кв.м);

Тарасівка – на 7% (до 12,2 тисяч гривень/кв. м);

Петропавлівська Борщагівка – на 5,9% (до 16,2 тисяч гривень/кв. м);

Софіївська Борщагівка – на 1,3% (до 14,5 тисяч/кв. м);

Вишгород – на 4,4% (до 14,4 тисяч гривень/кв. м);

Важливо Іпотека в Україні під 10%: коли подешевшають кредити на житло

Гатне – на 3,6% (до 14,5 тисяч гривень/кв. м);

Ірпінь – 1,3% (до 15,2 тисяч гривень/кв. м);

Білогородка – на 2,7% (до 11,3 тисяч гривень/кв. м);

Вишневе – на 1,9% (до 15,8 тисяч гривень/кв. м);

Бровари – 2,1% (до 14,5 тисяч гривень/кв. м).

Всі наведені дані є усередненими показниками по ринку новобудов і можуть відрізнятися залежно від житлового комплексу.

Перед купівлею житла варто оглянути попередні проєкти забудовника, процес будівництва об'єкту, який зацікавив, а також дозвільні документи.