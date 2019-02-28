Житло і офісний центр: Тігіпко вперше розповів, що збудує на купленому в Порошенка заводі

Екс-регіонал, бізнесмен Сергій Тігіпко розповів, навіщо придбав оборонний завод "Кузня на Рибальському" у Порошенка і що має намір там збудувати.

Як розповів Тігіпко в інтерв'ю виданню "Новое время", він планує, що на території одного з найстаріших заводів Києва з'явиться новий житловий масив та великий торгово-офісний центр.

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За словами олігарха, він розглядає Кузню на Рибальскому не тільки як промисловий, а й як комплексний девелоперський проект. Виробництво припинятись не буде, але є величезні площу заводу, які простоюють.

Саме на цих територіях вже найближчим часом бізнесмен планує запустити масштабний будівельний проект.

Швидше за все, це буде житловий масив – зі школами, дитячими садками, комерційною нерухомістю,

– сказав Сергій Тігіпко.

На площі у 9 гектарів біля залізничного вокзалу він планує збудувати великий торгово-офісний центр.

Що відомо про "Кузню на Рибальському"?Завод, раніше відомий як "Ленінська кузня", заснований у 1862 році і розташований на Рибальському півострові у Києві. Основним видом діяльності підприємства є суднобудування, машинобудування та металообробка.



У 1995 його придбав Петро Порошенко. До 2017-го разом з нардепом від "БПП" Ігорем Кононенком чинний президент був кінцевим бенефіціаром заводу.



У 2018 стало відомо, що акції заводу придбала офшорна компанія бізнесмена Сергій Тігіпка.



Завод "Кузня на Рибальському" колись називався "Ленінська кузня"//Фото: Радіо Свобода

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що перед продажем з "Кузні на Рибальському" вивели понад 60 тисяч метрів квадратних нерухомості.

У 2017-му навколо "Кузні на Рибальському" розгорівся скандал. НАБУ розслідувало, що прикордонники придбали на заводі бойові модулі втричі дорожче, ніж планували: за 60 мільйонів гривень було придбано 4 БТР, хоча за ці гроші планувалося придбати 12 бойових модулів, тобто кулеметів.

З початком війни на Донбасі у 2014-му завод почав брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях, хоча до цього займався лише цивільними проектами.