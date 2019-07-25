Житло під Києвом: як змінились ціни і чого чекати до кінця року

За підсумками першого півріччя 2019-го середня ціна метра квадратного у передмісті Києва несуттєво, та все ж пішла вгору.

Від початку 2019 року вартість житла в споруджуваних багатоквартирних будинках передмістя Києва збільшилася майже на 4% або в середньому на 500 гривень за метр квадратний.

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Такі дані Нерухомість 24 озвучив Владислав Кононов – представник компанії АVM Development Group, яка спеціалізується на будівництві житла у передмісті столиці.

Які квартири здорожчали найбільше?

Найбільшим попитом серед покупців, які купують нерухомість за містом, користуються однокімнатні помешкання.

Саме вони найбільше зросли у ціні – приблизно на 5% (на 630 гривень за квадрат).

Найменше від початку року змінились ціни на три- чи багатокімнатні квартири площею від 80 м² – вони здорожчали приблизно на 2% (270 грн за квадрат).



Найбільшим попитом серед покупців користуються 1-кімнатні квартири

Як змінились ціни на землю?

Що ж стосується вартості землі в котеджних селищах неподалік від Києва, то, за даними експерта, за перші 6 місяців 2019 року, вартість 1 сотки зросла на понад 800 доларів за сотку (приблизно на 7-8% у порівнянні з цінами у 2018 році).

Найбільше зростання цін спостерігалось у населених пунктах, які розташовані на відстані 5-10 кілометрів від Києва.

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Як змінювалась середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у 2017-2019 роках / Інфографіка 24 каналу

Водночас інші земельні ділянки, призначені під житлове будівництво, в окремих наближених до Києва районах, від початку року зросли в ціні на 6-8% – це в середньому 650-680 у.о. за сотку.

Чого чекати від ринку?

На формування цінової політики на ринку житла у передмісті не в останню чергу вплинув перебіг та результати президентської та парламентської виборчої кампанії в Україні.

За прогнозом експерта, закінчення "півріччя виборів" мало б внести суттєве пожвавлення на ринок нерухомості. До змін варто готуватись від початку серпня, а пік припаде – на початок грудня.

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Активний будівельний сезон обіцяє також і можливе зростання вартості будматеріалів та будівельно-монтажних робіт: не виключено, що з цих причин вартість житла до кінця року може зрости в середньому ще на 3-4%,

– прогнозує експерт.

Окремо про те, як здорожчання будівництва впливає на ціни на квадратні метри, ми писали у матеріалі.

Зважаючи на тенденції останніх 6 місяців, котеджі та земельні ділянки під індивідуальне будівництво під Києвом, є найбільш інвестиційно привабливими сегментами ринку нерухомості і до кінця року ціни на них можуть зрости ще на 5-6%.