00:29
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Житло під Києвом: як змінились ціни і чого чекати до кінця року

      358 Читать новость на русском
      Нерухомість під Києвом: які ціни і прогнози до кінця 2019
      Нерухомість під Києвом: які ціни і прогнози до кінця 2019 / unsplash.com

      За підсумками першого півріччя 2019-го середня ціна метра квадратного у передмісті Києва несуттєво, та все ж пішла вгору.

      Від початку 2019 року вартість житла в споруджуваних багатоквартирних будинках передмістя Києва збільшилася майже на 4% або в середньому на 500 гривень за метр квадратний.

      Читайте також: У Києві порахували ризикові новобудови: цифра приголомшує

      Такі дані Нерухомість 24 озвучив Владислав Кононов – представник компанії АVM Development Group, яка спеціалізується на будівництві житла у передмісті столиці.

      Які квартири здорожчали найбільше?

      Найбільшим попитом серед покупців, які купують нерухомість за містом, користуються однокімнатні помешкання.

      Саме вони найбільше зросли у ціні – приблизно на 5% (на 630 гривень за квадрат).

      Найменше від початку року змінились ціни на три- чи багатокімнатні квартири площею від 80 м² – вони здорожчали приблизно на 2% (270 грн за квадрат).

      квартири ціни нерухомість під Києвом
      Найбільшим попитом серед покупців користуються 1-кімнатні квартири

      Як змінились ціни на землю?

      Що ж стосується вартості землі в котеджних селищах неподалік від Києва, то, за даними експерта, за перші 6 місяців 2019 року, вартість 1 сотки зросла на понад 800 доларів за сотку (приблизно на 7-8% у порівнянні з цінами у 2018 році).

      Найбільше зростання цін спостерігалось у населених пунктах, які розташовані на відстані 5-10 кілометрів від Києва.

      Дізнайтесь більше: Ірпінь чи Вишневе: де біля Києва будують найбільше житла

      ціни на нерухомість Київ передмістя інфографіка
      Як змінювалась середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у 2017-2019 роках / Інфографіка 24 каналу

      Водночас інші земельні ділянки, призначені під житлове будівництво, в окремих наближених до Києва районах, від початку року зросли в ціні на 6-8% – це в середньому 650-680 у.о. за сотку.

      Чого чекати від ринку?

      На формування цінової політики на ринку житла у передмісті не в останню чергу вплинув перебіг та результати президентської та парламентської виборчої кампанії в Україні.

      За прогнозом експерта, закінчення "півріччя виборів" мало б внести суттєве пожвавлення на ринок нерухомості. До змін варто готуватись від початку серпня, а пік припаде – на початок грудня.

      Читайте до теми: Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів

      Активний будівельний сезон обіцяє також і можливе зростання вартості будматеріалів та будівельно-монтажних робіт: не виключено, що з цих причин вартість житла до кінця року може зрости в середньому ще на 3-4%,
      – прогнозує експерт.

      Окремо про те, як здорожчання будівництва впливає на ціни на квадратні метри, ми писали у матеріалі.

      Зважаючи на тенденції останніх 6 місяців, котеджі та земельні ділянки під індивідуальне будівництво під Києвом, є найбільш інвестиційно привабливими сегментами ринку нерухомості і до кінця року ціни на них можуть зрости ще на 5-6%.

       
      Читайте також:
      blog_ava
      Померла "Міс Європа-2014" та блогер Діяна Мілойковіч: відома причина
      25 липня
      7414
      Теги: Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Гроші Ціни на нерухомість Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      сьогодні , 00:00 Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      Олексій Мінаков 125
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      25 липня , 22:29 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      894
      Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      25 липня , 22:00 Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      25 липня , 20:36 Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      Василь Денисюк 438
      Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      25 липня , 20:35 Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      Євгенія Мазур 4345
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук