Житло у Києві тепер можна вибрати за рівнем шуму: карта

Обрати будинок для купівлі чи просто квартиру для оренди у столиці відтепер можна, використовуючи карту шумового забруднення.

Якщо у вас тривожний сон, маєте маленьких дітей чи просто любите тишу, вам важливо, наскільки шумно буде за вікнами вашого помешкання.

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Портал ЛУН.ua розробив спеціальну карту, за допомогою якої можна переглянути рівень шумового забруднення у тому чи іншому районі Києва.

Творці додатку зазначають, що шумове забруднення міста нерідко є такою ж проблемою, як і забруднене повітря, оскільки рівень шуму впливає на емоційний стан та психічне здоров'я.

Карта доступна у вигляді інтерактивного шару на карті для пошуку вторинного житла у Києві.

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Після активації позначки "Шум" на карті підсвічуються будинки, прилеглі до автодоріг, трамвайних колій, наземних ділянок метро, залізничних колій чи аеропортів.



Карта шумового забруднення Києва

Опція поки не доступна для новобудов – оскільки на карту поки не внесені об'єкти, які перебувають на етапі будівництва.