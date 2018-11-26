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      Житло у Києві тепер можна вибрати за рівнем шуму: карта

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      Як вибрати житло у Києві за рівнем шуму
      Як вибрати житло у Києві за рівнем шуму / biznews.com.ua

      Обрати будинок для купівлі чи просто квартиру для оренди у столиці відтепер можна, використовуючи карту шумового забруднення.

      Якщо у вас тривожний сон, маєте маленьких дітей чи просто любите тишу, вам важливо, наскільки шумно буде за вікнами вашого помешкання.

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      Портал ЛУН.ua розробив спеціальну карту, за допомогою якої можна переглянути рівень шумового забруднення у тому чи іншому районі Києва.

      Творці додатку зазначають, що шумове забруднення міста нерідко є такою ж проблемою, як і забруднене повітря, оскільки рівень шуму впливає на емоційний стан та психічне здоров'я.

      Карта доступна у вигляді інтерактивного шару на карті для пошуку вторинного житла у Києві.

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      Після активації позначки "Шум" на карті підсвічуються будинки, прилеглі до автодоріг, трамвайних колій, наземних ділянок метро, залізничних колій чи аеропортів.

      Карта Київ шумове забруднення
      Карта шумового забруднення Києва

      Опція поки не доступна для новобудов – оскільки на карту поки не внесені об'єкти, які перебувають на етапі будівництва.

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      Теги: Новини України оренда житла Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Вторинний ринок нерухомості Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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