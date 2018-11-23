Житло в новобудовах Києва: скільки коштує квадратний метр на первинному і вторинному ринках
Вирішили купувати житло в новобудові, але все ще вагаєтесь, вкладати гроші у "нові" квадратні метри чи вибирати з того, що пропонує вторинний ринок нерухомості.
Портал Domik.ua на прикладі цін на нерухомість у столиці проаналізував, наскільки відрізняється вартість квадратного метра у новобудовах Києва на первинноиу і вторинному ринку і в яких районах ціни на нове помешкання ростуть найстрімкіше.
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Так, максимальна середня ціна квадратного метра зафіксована у Печерському районі Києва – вона становить 1890 доларів США за квадратний метр на первинному ринку та 2112 доларів на вторинному.
Сусідній з Печерським Шевченківський район також опинився в топі цін на житло.
Середня ціна квадратного метра на первинному ринку в новобудовах становить 1200 доларів за "квадрат" і 1468 "зелених" – на вторинному.
Порівняння цін на первинному і вторинному ринку у новобудовах Києва
Динаміка цін на квадратний метр в новобудовах Києва у 2018 році
З січня до листопада 2018 року максимальний ріст цін зафіксовано на первинному ринку Подільського району – вони підскочили більш, ніж на третину (на 37,8%).
Фахівці зазначають, що такий стрімкий стрибок може бути пов'язаний зі стартом продажів в житлових комплексах преміум-класу.
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Щоправда, підвищення цін на житло в новобудовах спостерігається не всюди. Наприклад, в Оболонському районі навпаки зафіксоване різке падіння цін на вторинному ринку новобудов – на 27,9%.
Стабільність цін на квадратний метр на вторинному ринку новобудов столиці спостерігається у Деснянському районі Києва. А лідером зі стабільності на первинному ринку є Дніпровський район – різниця між цінами станом на початок року і листопадом 2018 становить усього 0,8% в сторону зменшення.
Динаміка ціни на квадратний метр у новобудовах Києва у 2018 році
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19 лист 2018Як правильно вибрати та купити квартиру в новобудові
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