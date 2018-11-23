12:27
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Житло в новобудовах Києва: скільки коштує квадратний метр на первинному і вторинному ринках

      516 Читать новость на русском
      Ціни на нерухомість в новобудовах Києва
      Ціни на нерухомість в новобудовах Києва / Shutterstock

      Вирішили купувати житло в новобудові, але все ще вагаєтесь, вкладати гроші у "нові" квадратні метри чи вибирати з того, що пропонує вторинний ринок нерухомості.

      Портал Domik.ua на прикладі цін на нерухомість у столиці проаналізував, наскільки відрізняється вартість квадратного метра у новобудовах Києва на первинноиу і вторинному ринку і в яких районах ціни на нове помешкання ростуть найстрімкіше.

      Читайте також: Якими були ціни у новобудовах Львова, Києва та Одеси у жовтні

      Так, максимальна середня ціна квадратного метра зафіксована у Печерському районі Києва – вона становить 1890 доларів США за квадратний метр на первинному ринку та 2112 доларів на вторинному.

      Сусідній з Печерським Шевченківський район також опинився в топі цін на житло.

      Середня ціна квадратного метра на первинному ринку в новобудовах становить 1200 доларів за "квадрат" і 1468 "зелених" – на вторинному.

      Ціни на нерухомість новобудови Київ
      Порівняння цін на первинному і вторинному ринку у новобудовах Києва

      Динаміка цін на квадратний метр в новобудовах Києва у 2018 році

      З січня до листопада 2018 року максимальний ріст цін зафіксовано на первинному ринку Подільського району – вони підскочили більш, ніж на третину (на 37,8%).

      Фахівці зазначають, що такий стрімкий стрибок може бути пов'язаний зі стартом продажів в житлових комплексах преміум-класу.

      Читайте також: Ціни житла на вторинному ринку у Києві: що змінилось у жовтні

      Щоправда, підвищення цін на житло в новобудовах спостерігається не всюди. Наприклад, в Оболонському районі навпаки зафіксоване різке падіння цін на вторинному ринку новобудов – на 27,9%.

      Стабільність цін на квадратний метр на вторинному ринку новобудов столиці спостерігається у Деснянському районі Києва. А лідером зі стабільності на первинному ринку є Дніпровський район – різниця між цінами станом на початок року і листопадом 2018 становить усього 0,8% в сторону зменшення.

      Ціни на нерухоміть новобудови Київ райони
      Динаміка ціни на квадратний метр у новобудовах Києва у 2018 році

      Читайте також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини Києва Новини нерухомості України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 755
      Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      сьогодні , 11:00 Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 162
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1588
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 665
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 09:45 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук 35860
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      ЦВК оприлюднила нові попередні результати виборів
       29 жовтня 2012 , 00:32
      В разі потреби ми в змозі захистити себе, - представник України при ООН про Крим
       1 березня 2014 , 14:49 8
      Обсяги виробництва авто в Украйні продовжують зменшуватися
       9 листопада , 16:45
      Hyundai озвучив ім'я свого майбутнього кроссоверу
       9 листопада , 18:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук