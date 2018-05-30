Житловий будинок горів в Одесі: понад 20 евакуйованих, є загиблий

В центрі Одеси сталась пожежа у двоповерховому житловому будинку, у якій одна людина загинула.

Повідомлення про загорання у будинку на Деволанівському спуску надійшло рятувальникам приблизно о 6 ранку середи.

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Пожежники, які прибули на виклик з'ясували, що горить приміщення на другому поверсі житлового дому і частина даху.

Через те, що будівля стара і з дерев'яним перекриттям, рятувальники евакуювали із будинку 25 осіб.

У квартирі, з якої почався вогонь, виявили тіло господаря 1954 року народження.

Сусіди розповідають, що загиблий зловживав алкоголем.

Як пише одеське видання "Думская", будинок вже давно планують знести, а на його місці збудувати бізнес-центр.

Дивіться відео ліквідації пожежі у двоповерховому будинку в центрі Одеси: