20:56
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Житловий будинок горів в Одесі: понад 20 евакуйованих, є загиблий

123 Читать новость на русском

В центрі Одеси сталась пожежа у двоповерховому житловому будинку, у якій одна людина загинула.

Повідомлення про загорання у будинку на Деволанівському спуску надійшло рятувальникам приблизно о 6 ранку середи.

Дивіться також: У Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова: одна людина в реанімації

Пожежники, які прибули на виклик з'ясували, що горить приміщення на другому поверсі житлового дому і частина даху.

Через те, що будівля стара і з дерев'яним перекриттям, рятувальники евакуювали із будинку 25 осіб.

У квартирі, з якої почався вогонь, виявили тіло господаря 1954 року народження.

Сусіди розповідають, що загиблий зловживав алкоголем.

Як пише одеське видання "Думская", будинок вже давно планують знести, а на його місці збудувати бізнес-центр.

Дивіться відео ліквідації пожежі у двоповерховому будинку в центрі Одеси:

 

Теги: Жертви Новини України Новини Одеси Пожежа Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
сьогодні, 20:01 Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
Оксана Вербіцька 327
сьогодні, 19:23 "Аркадія в студію": реакція соцмереж на "воскресіння" Бабченка
878
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
4610
Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували
сьогодні, 19:15 Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували "вбивство" журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 1679
Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
сьогодні, 19:02 Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
Інна Жолобович 762
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук