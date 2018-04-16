Реабілітація через мандри: як подорожує житомирський ветеран АТО

Олександр Швецов із Житомирщини на війні втратив ногу, однак не лише зміг почати нове життя на протезі, а ще й активно підтримує поранених побратимів. Чоловік придумав свій спосіб реабілітації – мандри.

У рамках започаткованого ним проекту "12 воїнів", які мають важкі травми та не були за кордоном, зможуть відвідати Париж, Відень, Брюссель, Рим і Ватикан.

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На війну Олександр потрапив у перші ж дні, служив у 30 механізованій бригаді. Того дня у 2014 він разом із побратимами, стоячи на пагорбі, як на долоні бачили окупований Луганськ. Як раптом хлопців накрила ворожа артилерія – Олександрові відірвало ногу.

На нас з трьох сторін пішла сепаратистська техніка, міномети і так сталося, що щось прилетіло мені з правої сторони, а чомусь постраждала ліва,

– відповів ветеран АТО Олександр Швецов.

Потім було тривале лікування, кілька госпіталів – там Олександр і познайомився з Андрієм Забігайло – товаришем по нещастю – йому теж відірвало ногу.

Прийшов лікар і запитав в мене дозволу на ампутацію, тому що в мене вже був сепсис, тобто зараження крові, була температура велика, двостороннє запалення легень, тобто вже пішла боротьба не за ногу, а за життя, – зазначив Олександр.

Разом з новим товаришем звикали до нового життя. Займались спортом й долали перші труднощі адаптації. Разом й втілювали в життя ідею Олександра, яка виникла у нього після поїздки у Ватикан. Тоді під час поїздки Олександр сфотографувався із Папою Римським та разом з ним молився за мир в Україні.



Фото Олександра Швецова з Папою Римським

А повернувшись, вирішив – Європу повинні побачити і його важко травмовані побратими.

Коли ми лежали у шпиталях після травми, там навколо нас всі бігали, всі нас леліяли, годували з ложечки, але коли ми вийшли за стіни шпиталю, то зрозуміли, що справжнє життя саме тут. І саме в цей момент хлопців потрібно витягувати з цієї депресії, позбавляти психологічної напруги, кудись вивозити, – сказав ветеран АТО з Житомира.

На втілення мрії Олександра та його побратимів необхідно було 200 тисяч гривень. З коштами допомогли меценати та міська рада. Зараз справа за малим – орендувати автобус. Якщо все вдасться, то вже 12 травня ветерани-бійці візьмуть курс на Європу.

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Цього разу Старий світ побачать 12 вояків. Проект розрахований на два тижні, протягом яких чоловіки відвідають більше десяти міст Європи, а у Ватикані ще й запланована зустріч із Папою Римським Франциском.