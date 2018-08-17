Життя без фальші: друзі згадують Андрія Кузьменка "Скрябіна" – дивіться відео

Цього дня, 17 серпня, Андрію Кузьменку мало б виповнитися 50 років. Він не втомлювався зізнаватися у коханні своїй країні і людям, які у ній живуть. Артист не просто писав пісні, а відображав у текстах сутність епохи, а ще вмів простою мовою говорити про складні речі.

Свої 45 Кузьма святкував там, де було найкомфортніше – на сцені і з людьми.

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Він намагався все встигнути і був справжнім трудоголіком: поєднував і музику, і роботу ведучого.

Він просто літав над землею від народної любові не лише як музиканта, а й як телеведучого і просто людини,

– відповів продюсер Ігор Кондратюк.

Хоч багато часу займали телепроекти – найбільшим кайфом для Кузьми були все-таки концерти. Вокалістка гурту "Скрябін" зазначила, що Андрій ніколи не сидів на місці, постійно був в роботі.



Андрій Кузьменко, Ігор Кондратюк та Наталія Могилевська

Ще якихось 4 роки тому він стояв на сцені за мікрофоном та відточував з музикантами пісні. І після трагедії колонки не затихли. Музиканти гурту Скрябін готують до 50-річчя Андрія особливий концерт на Батьківщині – у Львові. Зберуть на сцені усіх друзів Кузьми і колег по цеху. Бо артист живий, поки лунають його пісні.

У Андрія були і зворушливі текст, і жартівливі пісні, і з міцним слівцем. А говорив він простими словами про важливе.

Він один з тих людей, які дуже чітко формулюють проблеми суспільства, в якому ми живемо і тоді коли було добре, і коли стало гірше, і коли зовсім стало погано – це факт. Я знаю точно, що все це було по-справжньому, я ще раз скажу – він був просто хорошою людиною,

– сказав музикант Сергій Кузін.

Кузьма безжалісно критикував владу. Про те, що відбувається в країні, говорив без фальші. Ймовірно через це його музику не так часто ставили в ротацію в останні роки життя. Після аварії ситуація кардинально змінилася.

Пісні Кузьми, як і раніше, співають під гітари в маленьких компаніях у дома на кухні, на вулицях міст, а на різних концертах – відомі українські виконавці. От тільки у гурту "Скрябін" місце біля мікрофона назавжди залишиться вільним. Хоч Андрія немає з нами, він продовжує жити у піснях.