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      Життя диктує свої умови, – Ткаченко допустив, що може зайняти крісло глави КМДА

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      Олександр Ткаченко
      Олександр Ткаченко / telekritika.ua

      У Києві зараз криза і п’ять років втрачених можливостей. А життя мешканців столиці могло б покращити позбавлення від сірих, корупційних схем і "смотрящих".

      Так вважає кандидат в народні депутати від "Слуги народу" і гендиректор холдингу 1+1 media Олександр Ткаченко. Про корупційні схеми і своє ймовірне балотування на посаду глави КМДА він розповів "Новому времени".

      Актуально: Гройсман пішов у відпустку: Кабмін не зможе звільнити Кличка

      У Києві – тотальна корупція. Треба обговорити з містянами концепцію розвитку столиці, але очевидно, що треба відновити народовладдя, адже в місті по суті немає районної влади. Бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей – Вадим Столар, Максим Микитась,
      – сказав він.

      За словами Ткаченка, раніше він не планував балотуватися на пост глави КМДА, проте тепер розмірковує над тим, щоб змінити на ньому Віталія Кличка.

      "Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку я не планував, але зараз ситуація сприятлива. Питання не в тому, хочу я балотуватися або не хочу, а в тому, що ми маємо в Києві. У Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей", – наголосив Ткаченко.

      Що коїться у Києві?

      Глава Офісу Президента Андрій Богдан від 24 липня добивається від Кабміну звільнення очільника КМДА Віталія Кличка. За словами Богдана, Кличко має скласти свої повноваження перед новообраним президентом. Крім того, Зеленський за поданням Кабміну призначає та звільняє таких голів.

      На підставі чого? Насправді посади голови КМДА та міського голови Києва майже завжди були суміщеними. Зокрема, так було до 2010 року, коли столицею керував скандально відомий Леонід Черновецький. Після чотирьох років його правління влада вирішила "розділити" посади міського голови та голови КМДА між двома особами.

      Щоправда, за часів правління президента-втікача Віктора Януковича мера Києва та голів КМДА призначали окремо. Проте після Євромайдану та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка саме його новообраний президент Петро Порошенко призначив головою й міської адміністрації.

      На спеціальному брифінгу 30 липня Богдан розповів, що Кличко зараз фактично не контролює Київраду та начебто сам це визнає. Мовляв, ледь не кожне рішення міський голова столиці має погоджувати з так званими "смотрящими", які мають вплив серед груп депутатів.

      Усі ці слова Кличко заперечив і назвав байками. Окрім того, звернувся до президента Зеленського щодо некомпетентності Андрій Богдана.

      Цікаво: Зеленський розглядає Кличка претендентом на посаду глави КМДА, – Богдан

      Ймовірне звільнення Кличка з посади глави КМДА: хроніка подій

       

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      Теги: Віталій Кличко Новини Києва КМДА Андрій Богдан Новини політики Слуга народу Кабінет Міністрів України
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